(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 34 gram kokain ve 4 gram hintkeneviri ithal, alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Hüseyin Gökçeoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Başkan, 21.01.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Hüseyin Gökçeoğlu’nun üzerinde yapılan aramada 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, sanığın tutuklandığını söyledi. Başkan, sanığın kalmakta olduğu Gönyeli'deki ikametgahında yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde 10 ayrı paket halinde 4 gram 115 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Başkan, tutuklanan sanıkla ilgili yapılan soruşturmada Güney Kıbrıs’tan hintkenevirinin yanı sıra 34 gram 645 miligram uyuşturucu ithal ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 2 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.