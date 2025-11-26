(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan 11 kişi Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Ali Şube’de görevli polis memuru Emine Yekli , Gönyeli Karakolunda görevli Erdem Han zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis ,22.11.2025 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimi kapsamında yapılan muhaceret kontrolleri sırasında, Hassan Khan’ın 29.05.2023 tarihinden itibaren 906 gündür, Nadia Gabsiah Bongsiysi’nin 29.11.2023 tarihinden itibaren 724 gündür, Ali Baykuş’un 21.07.2024 tarihinden itibaren 489 gündür ve Reem Elkhalifa’nın 29.11.2024 tarihinden itibaren 358 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru aynı gün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Kılıçlar Pansiyonu önünde yapılan kontrolde İlyas Karahan isimli şahsın 17.02.2020 tarihinden itibaren toplam 2015 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, saat 22.30 sıralarında Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan Hasan Mamal Apartmanı No 32 Daire 5 adresinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda Bangladeş uyruklu Md. Ashik Mondol Uddin’in 29.05.2025’ten itibaren 178 gündür, Mamun Akand’ın 26.08.2024’ten itibaren 454 gündür ve Asraful isimli şahsın 04.03.2025’ten itibaren 264 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, 22.11.2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde yapılan muhaceret kontrolünde Bangladeş uyruklu Md. Palash Uddin’in 06.09.2023’ten itibaren 808 gündür ve Md. Ariful Hssen’in 03.12.2024’ten itibaren 354 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.