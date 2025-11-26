(Kamalı Haber)- Malı polisin yürüttüğü rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı Canseç hakkında 5 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede Mali Şube’de görevli müfettiş Muavini Namık Kemal Baz olguları aktardı. Polis, zanlının 12 Kasım’da“rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlilerinin iltimas karşılığında para alma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, ek tutukluluk alındığını kaydetti. Polis, zanlının son olarak 21 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, Canseç’in cep telefonu ve makam odasındaki bilgisayarın incelemesinin sürdüğünü kaydetti. Polis, son 5 günde bir şirket sahibinin 11 Kasım 2023- 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında zanlıya 6 ayrı seferde 900 bin TL rüşvet verdiğine dair beyanda bulunduğunu, zanlının bu parayı MİK’teki bir şahıs için aldığını söylediğini anlattığını açıkladı. Polis, 5 günde 14 kişinin sorgulandığını, 10 kişiden ifade alındığını açıkladı.

Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Canseç’in 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.