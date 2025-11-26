Girne’de M.K.'nin (E-33), vatandaşlık vaadiyle 4 bin 875 Euro temin ettiği saptandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs, dolandırmak kastıyla, vatandaşlık işlemlerini yapacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak, konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 4 bin 875 Euro para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Avtepe’de yasak av

Avtepe’de U.A. (E-66), avlanmada yasak yöntem olan file ağ, ökse ve ses cihazı kullanarak, koruma altında olup avlanması yasak “Kızıl Gerdan” kuşu avlandığı sırada yakalandı.

Av korucuları tarafından tespit edilen bahse konu şahsa idari para cezası kesildi. Soruşturma devam ediyor.

-Tuzluca köyünde köpeklerini başıboş bırakan şahsa yasal işlem

Tuzluca’da M.A. (E-64), ruhsatsız olarak bulundurduğu 3 köpeği bir küçükbaş hayvan ağılı etrafına bıraktığı tespit edildi. Olayın, polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Gönyeli'de D.A.W.M. (K-42), Gazimağusa’da ise B.K.'nin (K-20), alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiği saptandı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma sürüyor.