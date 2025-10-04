(Kamalı Haber) - Lefkoşa ve Haspolat'ta meydana gelen “geceleyin ev açma, sirkat ve müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklanan 32 yaşındaki Mehmet Ali Gürdü mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kayra Bayandursun mahkemeye olguları aktardı. Polis, 29 Eylül 2025 tarihi içerisinde Haspolat'ta faaliyet gösteren bir işletmede montajcı olarak görev yapmakta olan zanlının Tatlısu bölgesinden aldığı 13.500TL, Gazimağusa bölgesinden ise 41.000TL toplamda ise 54.500TL nakit parayı iş yerindeki direktörüne bildirmiş olmasına rağmen gün sonunda direktörüne teslim etmediğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu parayı nakit olarak alıp kendisinin tasarrufuna geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti. Polis, meselenin polisin bilgisine 30 Eylül 2025 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, ayrıca 29 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da eniştesinin evinden 820 dolar, 190 euro ve 38 bin TL çaldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlıyla ilgili hem işverenin hem de eniştesinin şikayetini geri çektiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.