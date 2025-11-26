(Kamalı Haber)- Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Mehmet Yalçınozan “Tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 45 yaşındaki Ekrem Güngör’ün 19 Ağustos 2018 tarihinde Değirmenlik bölgesinde yürüyüş yaparken sol ayağını burktuğunu söyledi. Polis, Güngör'ün aynı gün YDÜ Hastanesi’ne gittiğini, ayağına müdahale yapıldığını ve atel takıldığını belirtti. Polis, Güngör'ün 5 gün sonra yeniden aynı hastaneye gittiğini ve ayağındaki atel çıkarılarak alçı takıldığını açıkladı. Polis çavuşu Özmuezzin, 9 Eylül 2018 tarihinde Güngör'ün kontrol için yeniden hastaneye gittiğini, zanlı tarafından muayene yapıldığını belirtti. Polis, Güngör'ün 9 Eylül’de evinde olduğu sırada aniden fenalaşması üzerine hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, Güngör'ün ölümüyle ilgili Adli soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, 27 Eylül 2022 tarihinde Güngör'ün ölümüyle ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesinin zanlının ilaç tedavisi uygulamadığı için ölmüş olabileceğine dair bir kanaat getirdiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 tarihinde yurt dışında oluğunu, bu nedenle ileri işlem yapılamadığını anlattı. Polis, zanlının önceki 24 Kasım’da ülkeye giriş yapması üzerine soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldığını kaydetti. Polis, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına ve ii kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.