(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 12 gram kokain alma, verme ve tasarrufu, 56 gram hintkeneviri verme, 12 gram hintkeneviri alma, uyuşturucu satışından 30 bin TL ve 340 euro alarak, suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket, KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından yargılanan Ahmed Emad Salem hakkındaki dava karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı bir yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıklayarak, kararı okudu. Başkan, sanığın 27 Ocak 2025 tarihinde işlediği 12 gram kokain alma, verme ve tasarrufu, 56 gram hintkeneviri verme, 12 gram hintkeneviri alma, uyuşturucu satışından 30 bin TL ve 340 euro alarak, suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket, KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından yargılandığını belirtti. Başkan, sanığın kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddelerden birinin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu ancak kokainin en tehlikeli tür uyuşturucu olduğunu belirtti. Başkan, sanığın iki tür uyuşturucu tasarrufu etmesini ve satmasını aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl 6 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.