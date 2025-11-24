(Kamalı Haber) - Lefkoşa, Gönyeli, Alayköy ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen huzur operasyonlarında KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan 22 kişi Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Ali Şube’de görevli polis memuru Berat Kızmaz, Emre Özdiken, Gönyeli Karakolunda görevli Mehmet İş ve Güzelyurt Adli Şube’de görevli Tahsin Denizsever bölgelerinde yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis Özdiken, 22.11.2025 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimi kapsamında yapılan muhaceret kontrolleri sırasında, Pelumi Jumoke Akinola’nın 29.11.2022 tarihinden itibaren 1089 gündür, Hassan Khan’ın 29.05.2023 tarihinden itibaren 906 gündür, Nadia Gabsiah Bongsiysi’nin 29.11.2023 tarihinden itibaren 724 gündür, Ali Baykuş’un 21.07.2024 tarihinden itibaren 489 gündür, Abdurrahman Aytimur’un 07.08.2025 tarihinden itibaren 107 gündür, Can Pehlivan’ın 29.10.2025 tarihinden itibaren 24 gündür, Umut Can Doğru’nun 30.04.2025 tarihinden itibaren 206 gündür ve Reem Elkhalifa’nın 29.11.2024 tarihinden itibaren 358 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru Kızmaz, aynı gün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Kılıçlar Pansiyonu önünde yapılan kontrolde İlyas Karahan isimli şahsın 17.02.2020 tarihinden itibaren toplam 2015 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru İş, saat 22.30 sıralarında Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan Hasan Mamal Apartmanı No 32 Daire 5 adresinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda Bangladeş uyruklu Md. Ashik Mondol Uddin’in 29.05.2025’ten itibaren 178 gündür, Mamun Akand’ın 26.08.2024’ten itibaren 454 gündür ve Asraful isimli şahsın 04.03.2025’ten itibaren 264 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi. Polis, 22.11.2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren Crazy isimli gece kulübünde yapılan muhaceret kontrolünde Bangladeş uyruklu Md. Palash Uddin’in 06.09.2023’ten itibaren 808 gündür, Md. Samir Hosen’in 25.07.2025’ten itibaren 120 gündür ve Md. Ariful Hssen’in 03.12.2024’ten itibaren 354 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru Denizsever, aynı tarih içerisinde Güzelyurt’ta gerçekleştirilen huzur operasyonunda, şüpheli hareketleri üzerine durdurulan altı şahıs üzerinde yapılan muhaceret kontrollerinde, Trust Junior Waniyafiwani’nin 20.04.2015’ten itibaren 3839 gündür, Joshua Benard Kakanlong’un 29.12.2014’ten itibaren 3983 gündür, Md. Yasin Ali’nin 26.08.2024’ten itibaren 453 gündür, Uchenna Anthony Egenuka’nın 24.01.2019’dan itibaren 2494 gündür, Clinton Onyemauche’nin 04.06.2016’dan itibaren 3459 gündür ve Ede Clement Adogo’nun 24.11.2022’den itibaren 1095 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Lefkoşa bölgesinde yakalanan zanlıların 3, Güzelyurt’ta yakalanan zanlıların ise 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.