Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmenler Altan Giray ve Nurten Cemali’yi ziyaret ederek, Öğretmenler Günlerini kutladı.

Telsim tarafından yapılan açıklamada, ziyarette, emekli öğretmenlere günün hatırası olarak el emeği Kıbrıs kapısı takdim edildiği belirtildi.

-Tüz: “Öğrenmek de öğretmekte de kutsal bir görev”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz yaptığı açıklamada, gençlere ve çocuklara eğitim hayatları boyunca yol gösteren, katkıda bulunan değerli öğretmenler Altan Giray ve Nurten Cemali’ye emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Tüm öğretmenlerin değerli olduğunu kaydeden Tüz, “Fakat herkesin mutlaka ilkokuldan kalma unutamadığı ve her zaman kendisi için önemli olan bir öğretmeni vardır. Benimde sevdiğim, saydığım birçok öğretmenim olmuştur ama ilkokul öğretmenim benim için ayrı bir yerdedir. Bu nedenle yaptığınız meslek bizler için çok kıymetli ve çok değerli.” ifadesini kullandı.

Tüz, öğrenmenin de öğretmenin de kutsal bir görev olduğuna inandıklarını belirterek, “Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm eğitimcilerimizi rahmetle anıyor ve Öğretmenler Günü'nü saygıyla kutluyoruz.” ifadesine yer verdi.

-Giray: “Çocuklara bir şeyler öğretmek çok değerli ve kutsal”

Emekli Öğretmen Altan Giray da konuşmasında, 30 yılı aşkın bir süre boyunca ilkokul öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti.

İngiliz döneminde Öğretmen Akademisi'nden mezun olduğunu kaydeden Giray, eşinin işi sebebiyle Amerika’ya gittiklerini ve orada da 4 yıla yakın bir süre dm öğretmenlik yaptığını ifade etti.

Giray, öğretmenlik mesleğini severek yaptığını, çocuklara bir şeyler öğretmenin çok değerli ve kutsal olduğunu belirterek, Telsim’e ziyaretleri için teşekkür etti.

-Cemali: “32 yıl boyunca mesleğimi sevgiyle yaptım”

Emekli Öğretmen Nurten Cemali de yaptığı açıklamasında, 32 yıl boyunca mesleğini sevgiyle yaptığını kaydetti.

Öğretmenlik hayatının Girne bölgesinde geçtiğini belirten Cemali, ev işleri idaresi dersini verdiğini ifade etti.

Telsim’in böylesi güzel bir günde kendisini hatırlamasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Cemali, “Öğretmenler Günü'nde bizi hatırlayarak mutlu ettiniz. Bizler için çok kıymetli.” ifadesini kullandı.