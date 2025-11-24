Din İşleri Başkanlığı, “Aziz milletimizin istikbâlini şekillendiren, evlatlarımıza ilim, hikmet ve ahlâk rehberliği yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız." dedi

Din İşleri Başkanlığı, kutlama mesajında, öğretmenliğin, “sadece bilgi aktarmak değil; karakter inşa etmek, merhameti, adaleti ve doğruluğu kuşaktan kuşağa taşımak” olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

“Yeryüzüne gönderilmiş bütün peygamberlerin de birer “muallim” oluşu, bu mesleğin ne kadar ulvî ve ne kadar müstesna olduğunun en büyük delilidir.

Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde fedakârca görev yapan, gönüllere dokunan, öğrencilerinin geleceğine ışık tutan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyor; emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur diliyoruz.

Yarınlarımızın mimarı olan öğretmenlerimizin emekleri daim, gayretleri bereketli olsun.

Rabb'imiz, nesillerimizi ilimle, irfanla ve güzel ahlâkla yetiştiren bütün öğretmenlerimize güç, sabır ve feraset ihsan eylesin. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.”