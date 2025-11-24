Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ASES (Academy of Scientific and Educational Studies) kongresine katıldı.

KAÜ'den verilen bilgiy göre, ASES 11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde; Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Özbekistan Oriental Üniversitesi ve ASES iş birliğiyle gerçekleştirildi. Üç gün süren kongrede farklı ülkelerden bilim insanları bir araya geldi.

Açılış programına Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, KAÜ Dış İlişkiler Temsilcisi ve KKTC Koordinatörü Dr. Emel Yılmaz, Özbekistan Oriental Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salima Rustemiy, akademisyen ile öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarında üniversiteler arası bilimsel iş birliğinin önemi vurgulandı.

Bu yılki kongreye Azerbaycan, KKTC, Özbekistan, ABD, Pakistan, Cezayir, Fas, Nijerya ve Romanya’dan akademisyenler katılırken, 30 oturumda yaklaşık 200 bildiri sunuldu. KAÜ akademisyenleri ve öğrencileri de hem çevrim içi hem yüz yüze oturumlarda rol aldı.

Kapanışta KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bilimsel iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, kongreye katkı sağlayan tüm kurum ve akademisyenlere teşekkür etti.