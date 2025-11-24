Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e “Başöğretmen” unvanı verilişinin yıl dönümü bugün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk tören başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla düzenlendi.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcileri ve öğrencileri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.