2,5 metre yükseklikten düşüp yaralandı

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde Mehmet Karan (E-55), üzerinde çalıştığı 2,5 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Karan, kullanımında bulundurduğu depoda balyozla duvar kırıp, tamirat yaptığı sırada, çalıştığı iskelenin ayak kısmına çarparak devirmesi sonucunda moloz parçaları üzerine düştü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karan’ın kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle Göğüs Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gümrüksüz kaçak motor ithali

Serdarlı’da B.G.’nin (E-48), adına kayıtlı arızalı motosiklet için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden izinsiz motor ithal edip, takmak suretiyle gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi.

Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Motosiklet ise emare olarak alındı. Soruşturma sürüyor.

-Adına tescil edilmemiş hava tüfeği tasarrufu

Yedidalga’da M.B.’nin (E-53) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda adına tescil edilmemiş bir adet hava tüfeği bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 53 kişi saptandı

Ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde yasal statüsü olmadan, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 53 kişi tutuklandı.

Aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Hardy’ye otopsi

Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Barry Michael Hardy’nin (E-75) ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Alınan kan ve doku örneklerine yapılacak ileri tetkikle, ölüm sebebi belirlenecek. Soruşturma sürüyor.