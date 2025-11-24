Teknik Öğretmenler Derneği (TÖDER), 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

TÖDER Başkanı Ahmet Arslan, mesajında, 97 yıl önce, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan “1353 sayılı” kanunla, Arap alfabesinin kaldırıldığını ve yerine Latin alfabesinin kabul edildiğini kaydetti.

“24 Kasım 1928 tarihinde, TBMM Bakanlar Kurulu tarafından Ata’ya Başöğretmenlik unvanı verildiğini, aynı zamanda Millet Mekteplerinin açılışının yapıldığını” ifade eden Arslan, bu tarihten itibaren okur-yazarlıkta ülkede büyük bir seferberlik başlatıldığını, yaşlı, genç, çocuk, kadın herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmeye başlatıldığını kaydetti.

Arslan, dün de saat 14.00’te Girne Öğretmenevinde düzenlenen kokteylle, öğretmenler gününü kutladıklarını kaydetti. Arslan, kokteyle, TC Teknik Eğitim Vakfı Başkanı Bayram Aslanoğlu ve TC Mesleki Yeterlilik Kurulu Hukuk Dairesi Başkanı Özkan Soyaslan’ın da konuk olduğunu belirtti.