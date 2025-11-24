Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), “aydınlık geleceğin mimarı” tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutladı.

Birlik mesajında, laik eğitimin savunucusu, ülkedeki eğitimin gelişmesi ve geliştirilmesi için yılmadan, bıkmadan emek veren tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Aydınlık bir gelecek için verdiğiniz mücadele, yetiştirdiğiniz her bir çocukla daha da büyüyor. Sizler, bu ülkenin fikrini, vicdanını ve irfanını aydınlatan gerçek yol göstericilersiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.’

Bu ülkeyi geleceğe taşıyan, her koşulda aydınlığın yanında duran tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız, her daim yanınızdayız.”