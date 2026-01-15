Ercan Havalimanı’nda dün yapılan denetimler sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün saat 13.30'da Narkotik Dedektör Köpeği “Pamir”in tepki vermesi sonucu KKTC’ye giriş yapacak R.B.G.’nin (E-31) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-Ahmed’in ölüm sebebi kalp krizi

Alsancak’ta salı günü hayatını kaybeden 36 yaşındaki Malık Saeed Ahmed’in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaldırımda yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ahmed’e yapılan otopside ölüm sebebi belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

- Junior’un ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Lefkoşa’da dün evinde ölü bulunan Carlos Alberto Pinto Sanrana Junior’a (E-26) otopsi yapıldı.

Otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Junior'un ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

Soruşturma devam ediyor.