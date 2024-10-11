Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin şu ana kadar elde ettiği bilgilere göre, 8 Suriyeli'nin Güney Kıbrıs’tan Suriye’ye özel bir prosedürle para gönderdiğinin tespit edildiğini ve 8’inin de Güney Kıbrıs tarafından verilmiş ek koruma statüsü bulunduğunu yazdı.

Gazete, polisin soruşturmayı titizlikle sürdürdüğünü ve tüm bilgisayarlar ile diğer cihazların incelendiğini kaydetti.

Haberde, 8 Suriyeli'nin dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhlerinde 6’şar günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.