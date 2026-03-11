Şubatta Daily Beast’in aktardığına göre San Diego Şerif Departmanı raporunda piskopos Emanuel Shaleta’nın ‘Hong Kong Gentlemen’s Club’ adlı bir genelevi sık sık ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Piskopos Shaleta 5 Mart’ta kara para aklama ve zimmete para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Din adamı San Diego Uluslararası Havalimanı’ndan çantasında 9 bin dolarla (yaklaşık 397 bin lira) Almanya’ya giden bir uçağa binerken yakalanmıştı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo dün (10 Mart) Keldani piskoposu görevden aldı. New York Post’un haberine göre Shaleta 125 bin dolar (yaklaşık 5,5 milyon lira) kefaletle salıverildi.

Özel dedektif takip etti

Eski FBI ajanı özel dedektif Wade Dudley 69 yaşındaki piskoposun bir ayda 12’den fazla gece geç saatlerde geneleve gittiğini belgeledi.

İşin garip yanı piskopos bu durumla ilgili soruşturulmaya başlanınca geneleve gitmeyi azaltsa da bırakmamış. Özel dedektif, Shaleta’nın genelev müşterilerine ayrılmış bir servise bindiğini gördüğünü de söylüyor.

Ayrıca din adamı cemaat fonlarından 427 bin doları (18,8 milyon lira) zimmete geçirmekle de suçlanıyor. Soruşturmada bu rakamın 1 milyon dolara (yaklaşık 44 milyon lira) ulaşabileceği belirtiliyor.