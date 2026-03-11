Fotoğraflar: Whashington Post

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Donald Trump, Epstein’le geçmişteki yakınlığı nedeniyle ABD’de demokratların hedefindeydi. Paylaşılan önceki belgelerde Epstein’le Trump’ın birlikte olduğu fotoğraflar görülmüş, ‘eski arkadaş’ oldukları vurgulanmıştı.

Whashington Post’un aktardığına göre heykelde Trump ve Epstein ‘Titanic’ filmindeki Jack ve Rose’un ikonikleşen sahnesindeki gibi tasvir edildi.

‘Titanic’ filminden bir sahne.

Kimliği bilinmeyen kişilerce yapılan heykelde Trump Epstein’in arkasında duruyor. Altın rengine boyanan heykel 3,6 metre uzunluğunda.

Heykelin tabanındaki yazıtta şunlar yazıyor: “Bu anıt, Donald Trump ve Jeffrey Epstein arasındaki bağı onurlandırıyor; bu dostluk, lüks seyahatler, gürültülü partiler ve gizli çıplak çizimler üzerine kurulmuş gibi görünüyor.”

Ayrıca heykel üzerindeki yazıtta ‘Amerika’yı yeniden güvenli hale getirin’ yazısı yer alıyor.

Söz konusu eser, sanatçılar tarafından Trump ve Epstein’ı tasvir eden üçüncü heykel.

Ocakta, aynı sanatçı grubu Trump’ın 2003’te Epstein’e yazdığı bir doğum günü notunu tasvir ettiler. ABD başkanı bu olayı reddetti.

Eylüldeyse aynı sanatçılar Trump ve Epstein’ın el ele tutuşmuş ve her ikisinin de bir ayağı arkada kaldırılmış halini tasvir eden ‘Best Friends Forever’ adlı bronz bir heykel yaptı.

‘The Secret Handshake’ adındaki sanatçının grubunun kim olduğu bilinmiyor.