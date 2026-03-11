İran savaşı dünyayı bir gecede enerji krizine sürükledi. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Orta Doğu'dan enerji ihracatının azalması, zaten zorluk yaşayan haneler için faturaların daha da artacağı endişelerini tetikledi.

Ancak bir Avrupa ülkesi, yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde bu şokları göğüslemeye diğerlerine göre çok daha hazır.

İspanya, 2019'dan bu yana rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünü ikiye katlayarak 40 GW'tan fazla kapasite ekledi. Bu, elektrik piyasası İspanya'nınkinin iki katı büyüklüğünde olan Almanya dışında, diğer tüm AB ülkelerinden daha fazla.

Sonuç olarak, İspanya'nın elektrik fiyatı, İran savaşı başladıktan sonraki gün yüzde 55 artan ve yükselmeye devam eden doğalgazın sürekli dalgalanan maliyetinden çok daha az etkileniyor.