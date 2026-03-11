"KARA YAĞMUR" UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İran’da petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından görülen “kara yağmur” olayının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ, petrol kaynaklı partiküller içeren yağışın özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirtti.

AFP

PETROL TESİSLERİNE SALDIRI TETİKLEDİ

ABD ve İsrail’in İran’ın enerji altyapısını hedef alan saldırıları sonrasında başkent Tahran yoğun siyah bir dumanla kaplandı.

Bir petrol rafinerisinin vurulmasının ardından şehirdeki hava kalitesi ciddi şekilde bozuldu. DSÖ, bu hafta boyunca petrol kalıntıları içeren yağmur görüldüğüne dair çok sayıda bildirim aldığını açıkladı.

AFP

"SOLUNUM SORUNLARINA YOL AÇABİLİR"

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında “kara yağmurun” ciddi risk taşıdığını söyledi. Lindmeier, “Kara yağmur ve beraberinde gelen asidik yağış, özellikle solunum sistemi açısından nüfus için gerçek bir tehlike oluşturuyor.” dedi.

DSÖ'DEN EVDE KALMA ÇAĞRISI

İranlı yetkililer, vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinde kalmaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

DSÖ de bu uyarıyı destekledi. Lindmeier, petrol depoları ve rafinerilerde çıkan yangınların hava kalitesini ciddi şekilde bozduğunu belirterek insanların kapalı alanlarda kalmasının doğru bir önlem olduğunu söyledi.

AFP

ZEHİRLİ KİMYASAL TAHRAN'A YAĞDI

Tahran'da gökyüzü siyah dumanla kaplanırken, güvenlik güçleri kendilerini korumak için özel ceketler ve maskeler giyerek trafiği yönlendirdi.

Toksik duman şehrin üzerine yağmur olarak yağdı ve drenaj sistemlerine karışarak olası yüzey ve yeraltı suyu kirliliği konusunda endişelere yol açtı.

Dokuz milyondan fazla nüfusa sahip olan Tahran'da bu olay, sakinleri için ciddi akut ve uzun vadeli sağlık sorunları doğurabilir.