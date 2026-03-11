Japonya'da salı günü, yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği ve Fukuşima nükleer faciasını tetikleyen büyük deprem ve tsunaminin 15'inci yıl dönümü anıldı. Yerel saatle 14:46'da meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem; Miyagi, Fukuşima ve Iwate eyaletlerini vuran dev dalgalara yol açmış, bazı dalgaların yüksekliği 40 metreyi aşmıştı.

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı verilerine göre, Mart 2026 itibarıyla 15 bin 901 ölüm kayıtlara geçerken, 2 bin 519 kişi hala kayıp (bu kişiler artık ölü kabul ediliyor). Japonya'nın modern tarihindeki en şiddetli doğal afetlerden biri olan bu olayda 122 binden fazla bina tamamen yıkıldı.

Tsunami, Fukuşima Daiichi nükleer santralinde erimeye yol açarak Çernobil'den bu yana dünyanın en kötü nükleer kazasına neden oldu. Her üç reaktör çekirdeği de ilk üç gün içinde büyük ölçüde eridi.

Yeniden yapılanma devam ediyor

Japonya son 15 yılını etkilenen bölgedeki toplulukları ve altyapıyı yeniden inşa etmekle geçirdi. Hükümet verilerine göre, ana yolların ve toplu konutların yeniden inşası tamamlanmış durumda.