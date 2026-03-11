FIFA Dünya Kupası Operasyon Direktörü Heimo Schirgi, ABD ve İsrail’in İran ile olan savaşı nedeniyle yaşanan küresel gerilime rağmen, turnuvanın ertelenemeyecek kadar "büyük" olduğunu ifade etti.

48 ülkenin mücadele edeceği turnuva öncesinde Uluslararası Yayın Merkezi’nde konuşan Schirgi, FIFA’nın İran’daki savaşı ve olası yansımalarını yakından izlemeye devam ettiğini belirtti.

Schirgi, "Bir kristal kürem olsaydı size neler olacağını söyleyebilirdim ancak durum sürekli gelişiyor. Durum günden güne değişiyor ve biz de bunu yakından takip ediyoruz. Tüm federal ve uluslararası ortaklarımızla durumu değerlendiriyoruz. Günübirlik hareket ediyoruz ve bir noktada bir çözüme ulaşacağız. Dünya Kupası elbette devam edecek. Turnuva çok büyük ve katılmaya hak kazanan herkesin orada olmasını umuyoruz," dedi.

Katılımcı sayısının 32’den 48’e çıkarıldığı turnuva, ABD’de 11, Meksika’da 3 ve Kanada’da 2 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Trump yönetiminin, turnuvaya katılmaya hak kazanan İran, Fildişi Sahili, Haiti ve Senegal vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı uygulamasına rağmen, futbolcular, takım yetkilileri ve birinci derece yakınları için istisna tanınacağı bildirildi.

Schirgi, FIFA’nın güncel bilgiler için İran Futbol Federasyonu ile sürekli temas halinde olduğunu ancak bu görüşmelerin detaylarını paylaşmayacağını belirtti.

FIFA yetkilileri, turnuva boyunca 34 gün sürecek olan taraftar festivali planlarını duyurmak ve Dallas şehir merkezindeki yayın merkezindeki inşaat çalışmalarını incelemek üzere bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dallas Cowboys’un iç saha maçlarını oynadığı AT&T Stadyumu, turnuva kapsamında dokuz maça ev sahipliği yapacak.

Dünyanın mevcut durumuna dikkat çeken Schirgi, "Bu turnuva herkesi bir araya getirmek için büyük bir fırsat olacak. Dünya Kupası çok özeldir çünkü gerçekten küreseldir. Bunu Katar’da, Rusya’da ve her yerde gördük. İnsanlar bu organizasyonun ne kadar uluslararası olduğuna her zaman şaşırıyor," ifadelerini kullandı.

Schirgi ayrıca, FIFA’nın geçen ay bilet satışları için sürpriz bir şekilde 48 saatlik ek süre tanıma kararına da değindi.

FIFA, alt tribünlerdeki en iyi yerler olan 1. kategori koltuklar için 8 bin 680 dolara, 2. kategori için 5 bin 575 dolara ve 3. kategori için 4 bin 185 dolara kadar çıkan bilet fiyatları nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.

İlk tur maçlarında bile bilet fiyatları kategorilerine göre bin 120 ile 2 bin 735 dolar arasında değişiyor.

Bilet politikasına yönelik eleştirileri yanıtlayan Schirgi, ek satış süresinin, başvurduğu kategoride bilet bulamayan taraftarlara farklı seçenekler sunmak amacıyla açıldığını savundu.

Gelen tepkilerin ardından FIFA Aralık ayında yaptığı açıklamada, her maç için 60 dolar değerinde sınırlı sayıda biletin turnuvaya katılan 48 ulusal federasyona ayrılacağını ve bu biletlerin maçlara düzenli giden taraftarlara satılacağını duyurmuştu.