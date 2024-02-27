Bu ülkenin en değerli sanatçılarından birisi...

Yaşı 70’e yaklaşmış!

Telefonda soruyor;

Türkiye’ye uzun zamandır gitmemiş, gidip dostları ile hasret gidermek istiyor...

Ama girişte geri gönderileceğinden kuşku duyuyor!

Bu arada bir takım sağlık sorunları da varmış, tedavi de olacakmış...

Elbette bu soruların muhatabı biz değiliz!

Ya gidip büyükelçiliğe dilekçe verip soracak...

Ya da şansını deneyip atlayıp uçağa gidecek, yasaklıyla geri gelecek!

Sonrası Allah kerim...

...

Son zamanlarda bu tür sorular fazlasıyla gelmeye başladı...

Özellikle Türkiye’ye, hatta şu anki iktidara muhalif olup bu konuda açıklama ya da yorumda bulunanlar!

Hepsi de sol görüşteki insanlar...

Yine hiçbiri, katil, haydut ya da terörist filan değil!

Çoğu da üniversite yıllarını Türkiye’nin çeşitli kentlerinde geçirmiş...

İçlerinde Türkiye’den evlenenler de var!

Halen çocukları orada okuyan da...

Normal bir durum değildir bu!

Çok düşündürücü...

Hatta üzücü!

Çok ama çok üzücü...

...

Ankara’dan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ama bu belirsizlik de iki ülke arasındaki samimi ilişkileri gölgelemeye yeter de artar bile...

Hadi gerçekten terörist filan olsa anlarız da!

Yasak kararları fikirlere göre alınıyorsa işte o kötü...

Bu konuda hep şu soruyu sormuşuzdur;

Yasaklılar Türkiye için tehlike olarak görülüyorsa KKTC için nasıl masum sayılabilirler?

Bir sanatçı ya da başka birisi...

Terör örgütü üyesiyseler, bizim içimizde ne işleri var!

İnsanın aklı almıyor, mantık bulamıyor...

...

Aslında sorun orada yada yasaklılarda filan değil!

Kesinlikle bizim pısırık ziyaretçilerde...

Hem de iktidarı ve muhalefetiyle!

Senin buradaki vatandaşın Türkiye’ye sokulmuyor, geçerli bir neden söylenmiyor ama sen sadece susuyorsun...

Konu basit bir konu değildir!

Söz konusu olan senin yöneticisi olduğun ülkenin vatandaşlarıdır...

Onların haklarını savunmak da bana değil sadece sana düşer!

Bu karar Türkiye’nin kendi iç sorunu ve kararları deyip de geçiştiremezsin...

Sorup, sorgulayacaksın ve bu kararların perde gerisini aralayacaksın!

...

Sahte diploma skandalı gündemin tepesine oturdu, olayın boyutunun çok daha büyüyeceği tahmin ediliyor...

Bir de eski komutanın sigara kaçakçılığı var tabi ki!

İkisi de çük üzücü olay...

Biri komutan diğeri eski bakan!

Elleri kelepçeli olarak gördüğümüzde elbette sevinçten göbek atmak filan da istemiyoruz...

Burada en önemlisi polis ve yargının aldığı cesur kararlar!

Hele de bur zamanlar ülkenin en tepesinde olan bir emekli komutanın ellerinin kelepçelenmesi...

Az buz bir şey değildir bu!

İşlenen suçlar ne kadar yüreğimizi dağlasa da polis ve yargının en güvenilir kurumlar olmasının da gerekçeleri bu detaylarda yatıyor...

...

Her iki kurum da şimdiye dek ne den şikayetçi olmuştu?

Çalışan sayısı ve araç gereçten...

Burada en doğrusu yine hükümet seslenmek;

Bu iki kuruma da çok ama çok önem vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir sorumluluğunuz vardır...

Umarız gün gelir bu bilince sahip olursunuz!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Şahap AŞIKOĞLU, yol yapım ihalelerinde müteahhit firmaya verilen vergisiz-gümrüksüz mazot teşvikinin aşırı derecede suistimal edildiğini ve bazı müteahhitlerin bu şekilde çok ciddi rant elde ettiklerini biliyor muydunuz ? Bu konuda bugünlerde sizin de kapınız çalınabilirmiş sakın bizden duymuş olmayınız?

...

Sayın Ersin TATAR, sahte diploma skandalına karıştığı iddia edilen bir koruma polisinizi polise teslim etmediği yönündeki iddiaların aksine buyursun gelip alsınlar dediğinizi memnuniyetle öğrendik. Polisin verdiğini yene yeri gelince polisin alması kadar doğal bir şey olmasa gerek değil mi?

...

Sayın Zeki ÇELER, TDP’nin başına geçtikten hemen sonra erken seçim istemeniz bize göre büyük bir hatadır. Önce kendi partinizi bir güzel bir toparlayıp güçlü bir hale getirin sonrası zaten kendiliğinden gelecektir, siyasette kesinlikle acemi ve ani kararlara yer yoktur...

...

Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, önce bizim ülkemizde şimdi de Türkiye’deki bazı siyasilerin önemli bir gelir kaynağımız olan narenciye konusundaki muhalif açıklamaları kamuoyunda infialle karşılanmaktadır. Özellikle Türkiye kanadı çok daha önemli önlem almanız bekleniyor...

...

Sayın Halis ÜRESİN, Lapta-Alsancak yolu ihalesinde eski defterlerin bir kez daha açıldığından ve kabarık bir dosya ile yargıya taşınacağından haberiniz var mıydı? Konuyla ilgili büyük iddialar var özellikle ihale sürecinin yanlış zeminde yapıldığı yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı...

...

Sayın Olgun AMCAOĞLU, demek ki bisiklet sporunda belli bir yaştan sonra fazla da devam etmemek gerekmiş değil mi? Şaka bir yana büyük geçmiş olsun der, en kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı temenni ederiz. Bu arada sağlık sorunlarınız bitsin size kritik sorularımız olacak, şimdiden söyleyelim dedik...

...

Sayın Halil TALAYKURT, bazı haberlerde eski fotoğraflarınızın kullanıldığı görünce küplere bindiğiniz söyleniyor. Ancak eskilerinin şimdikinden çok daha sevimli olduğu belirtiliyor çok da yanlış bir görüş olmasa gerek değil mi?

...

Sayın Dursun OĞUZ, Bakanlık olarak Güzelyurt bölgesinde sokak hayvanları için arazi tahsis etmeniz hayvan severler arasında memnuniyetle karşılandı. Bir de tesis konusunda yardımcı olursanız yılların sorunu çözümlenmiş olacak, hassasiyetinizden ötürü teşekkür mesajlarınız geliyor...

...

Sayın Hakan ORAN, deprem konulu yeni kitabınızı yakında yayın hayatına kazandıracağınızı duyduk, şimdiden hayırlı olsun. Bu arada kitabın beklediğinizden daha fazla ilgi göreceği de söyleniyor, bir yazar başka ne ister ki?

...

Sayın Süleyman ULUÇAY, bölgenizde sadece sahil kenarlarında değil iç kesimlerde de kesinlikle bir çevre seferberliği başlatmanız konusunda vatandaştan mesajlarınız gelmeye başladı. Özellikle de çevreye duyarlı olanlar yardıma hazır olduklarını belirtiyorlar...

...

Sayın İbrahim BENTER, kısa bir dinlenme döneminden sonra Final Üniversitesinde dekanlık makamına getirildiğinizi duyduk, hayırlı ve uğurlu olsun. Eminiz ki devletin dışladığı bilim insanlarına özelde çok daha fazla değer verilecektir...

...