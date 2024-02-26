Yolsuzluklar, haksızlıklar konusunda halkın ümidini kestiği Kuzey Kıbrıs’ta bir şeyler oluyor...

Vatandaş, suçluların hem de kim olursa olsun ensesine çöküldüğünü gördükçe mutlu oluyor ve moral buluyor!

Evlatlarına bu topraklarda temiz bir gelecek bırakmak isteyen Kıbrıs Türkü için tünelin ucundan bir ışık göründü...

Sahte reçete operasyonlarında ne eski meclis başkanı dediler ne doktor dediler onlarca kişiyi tutukladılar!

Tüm konuyu sulandırma çabalarına rağmen sonu nereye kadar gider göreceğiz bakalım.

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3 valiz dolusu kaçak tütünle yakalanan emekli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanının eline kelepçeyi takıp götürdüler...

Yaşanan bu olay gerçekten çok üzücü ülkenin en saygın kurumunda en üst rütbede görev yapmış bir paşanın böyle işlere girmiş olması akıl alıcı değil.

Tabi ki bu olay kişiyi bağlar kurumları bağlamaz…

Tabi ki suçu kesinleşmeden kimseyi suçlu ilan edemeyiz ama maalesef durum ortada…

Bu olaya iyi yandan bakacak olursak paşa da olsanız adaletten kaçılamadığını görmek güzel bir duygu!

Bu arada polisimizi de kutlayalım ve hakkını verelerim.

Son dönemde hem yolsuzluklar, hem uyuşturucu ve kaçakçılık hem de ikamet izinsiz ülkede yaşayanların yakalanmasında büyük özveri gösteriyorlar.

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Sahte diploma skandalının ortaya çıkarılması da çok önemli bir gelişme...

Yaşanan bu yolsuzluklara sevinecek halimiz yok ama biraz da bardağın dolu tarafından bakmak istiyoruz olaylara!

Uzun yıllar siyaset sahnesinde yer alan ve bakanlık seviyesine kadar gelen ve tüm bunlardan da önemlisi eğitimci bir ismin sahte diploma olayına bulaşması da bizi üzdü.

Ancak adalet karşısında hesap sorulacak olması da çok sevindirdi.

Bu tür yolsuzluklarda akla şu geliyor hep;

Bugün bunu yapan insanlar ellerinde çok daha geniş yetkiler varken neler yapmıştır acaba?

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UBP’de kurultay yarışı her zaman olduğu gibi yine sancılı geçecek.

Partinin ağabeyi Üstel, biraz daha ağabeylik yapmak istiyor...

Türkiye’nin de desteğini alıp hep ülkeyi hem de UBP’yi yönetmeye talip!

Öte yandan Hasan Taçoy da bu kadar ağabeylik yeter diyor...

Parmağının arkasına da saklanmıyor ve çok açık oynuyor!

Kurultaydan zaferle çıkacağına inanıyor...

Umarız bu süreçte ortalık toz duman olmaz!

Kurultay uğruna ülke kaynakları havaya saçılmaz.

Liyakatsiz münhaller yaşanmaz diyeceğim ama hepiniz bana güleceksiniz…

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Münhal demişken uzun süredir yazıyoruz çiziyoruz...

Ülkede insan hayatı kurtaran, güvenliğimizi sağlayan ve sağlıkta kritik noktalarda personel sıkıntısı olduğunu söylüyoruz.

Son deprem felaketinden sonra özellikle Sivil Savunma’da ciddi bir personel eksikliği olduğu gündeme gelmiş ve bizzat Başbakan Üstel tarafından istihdam sözü verilmişti.

O sözün verildiği günden bu yana sivil savunmaya yapılan istihdam sayısı koca bir sıfır.

Şimdi basın bu konunun üzerine gitmeye başladı!

Alakalı alakasız her yere yağmur gibi personel alınırken can çekişen yerlere neden istihdam yapılmıyor?

İstihdamlar kurultay hesabına göre mi yapılıyor?

Kurultay insan hayatından daha mı önemli?

Bu sorular ve olası cevapları biraz can sıkacak elbet...

Ağabey bir şeyler yapmalı artık…

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MESAJ KUTUSU

Sayın Kasım KUNİ, eski komutan Ercan’dan VİP’den geçerken 3 valiz kaçak sigara ile tespit edilirken niye tutuklanmadı? Belli ki burada bazı güçlere cesaret yetmiyor ve göz yumuluyor. Kimliği kim olursa olsu daha fazla denetim, daha fazla cesaret için buradaki çalışanlara talimat vermeniz kaçınılmaz olmuştur...

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Sayın Mustafa TÜMER, Vakıflar İdaresi olarak TDP’nin şu anki genel merkezini mescit yapmak için girişim başlattığınız ve bunu da partiye bildirdiğinizi şaşkınlıkla öğrendik. Eğlence mekanlarının yanındaki binayı dini bir mekana çevirmek ne kadar akıllıca olacak onu da artık ileride göreceğiz!

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Sayın Mehmet HARMANCI, Zeki Çeler’in TDP Genel Başkanı olmasından sonra artık sizin de Cumhurbaşkanı adaylığınızın resmen tescillendiğini duyduk. Şimdiden hayırlara vesile olsun bu konuda Çarşamba akşamı çok özel ve gizli bir toplantı yapacağınız konuşulmaya başlandı...

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Sayın Serdar DENKTAŞ, bu sıralar hem iktidara hem de muhalefete göndermeler yapıp Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık yaptığınız dikkatlerden kaçmıyor. Siz en iyisi bir kamuoyu yoklaması yaparak durum tespiti yapın ki bu konuda yanlış kararlar üretmeyin, zira geçen seçimlerde hayal kırıklığı yaşamıştınız...

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Sayın Erdim KARA, bölgenizde sosyal ile geçinen bir ailenin bebeğine beslenme makinesi alımında gösterdiğiniz duyarlılıktan ötürü teşekkür mesajlarınız geliyor. Bir polis amiri olarak umarız tüm teşkilat çalışanlarına iyi bir örnek teşkil eder, hassasiyetinizden dolayı biz de kutlarız...

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Sayın Erman YAYLALI, yeni dönende TDP’nin kurmayları arasında yer alacak olmanız partide büyük memnuniyet yarattı. Özellikle çok tecrübeli bir bürokrat olmanız eminiz ki parti ve ülkenin de hayrına olacaktır, kolaylıklar ve başarılar temenni ederiz...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, bombalar arka arkaya geldi ama hala en büyüğünü daha patlatmadınız. Davların seyrinin değiştiğinden endi ettiğinizi biliyoruz ama bu poluse ve yargıya güvenmekten başka da yapacağınız çok bir şey yok. İsterseniz bu görevi biz seve seve yaparız yeter ki isim ve belgeleri gönderiniz...

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Sayın Raşit PERTEV, TDP’nin yeni döneminde tarım ve ekonomi politikaları oluşturmak için kadroya sizin de dahil olduğunuzu duyduk hayırlara vesile olsun. Bu arada önümüzdeki yıl emekli olup tamamen ülkeye dönüp yerleşme kararı da almışsınız, bu kadar hasretlik yeter değil mi?

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Sayın Meryem Özkurt ÇAVUŞOĞLU, BRT’de sıralar bazı çalışanların nahoş olaylara imza attıkları yönünde dudak uçuklatıcı ihbarlar yapılmaya başlandı. Disiplin konularında daha ağır önlemler almanız bekleniyor yoksa ipin ucunu kaçırırsanız bir daha yakalayamazsınız...

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Sayın Mehmet SAYDAM, yeni dönemde TDP kurmayları içinde artık sizin de adınızın anılmaya başlanacağı hatta bu konuda isminizin rahatlıkla deşifre edilmesini istediğiniz konusunda mesajlar gelmeye başladı. Sahi bir partiye gönül verdiyseniz bunu niye gizleyeseniz ki değil mi?

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