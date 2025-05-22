Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin iktidar partilerine mensup genç liderleri bir araya getiren, “Türk Dünyasının Genç Gücü” çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı.

Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) yapılan açıklamaya göre, UBP Grup Başkanvekili ve çalıştayın genel koordinatörü Ahmet Savaşan tarafından kamuoyu ile paylaşılan çalıştayın sonuç bildirgesinde, çalıştayın, gençlik politikalarının “ortak gelecek” perspektifiyle şekillendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalıştayı, Türk dünyasının ortak geleceği açısından "büyük bir adım" olarak değerlendiren Savaşan, gençliğin yalnızca kendi ülkesi için değil, Türk dünyasının bütünü için düşündüğüne ve ürettiğine dikkat çekti.

Çalıştayda alınan kararların kısa vadeli projelerle sınırlı kalmayacağını belirten Savaşan, bu kararların kalıcı yapılarla destekleneceğini vurguladı. Savaşan, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki iktidar partilerinin gençlik teşkilatlarının, “1 Millet 3 Devlet” anlayışı doğrultusunda oluşturulan ortak vizyonu sürdürülebilir hale getirme kararlılığında olduğunu ifade etti.

-Ortak hedefler belirlenerek karara bağlandı

Çalıştayın sonuç bildirgesinde, ortak hedefler belirlenerek karara bağlandığı belirtildi. Hedefler ve onlara ulaşmak için yapacak çalışmalar şöyle sıralandı;

“1.⁠ ⁠Ortak Tarihten Ortak Geleceğe: Gençler arasında ortak tarih bilincinin güçlendirilmesi amacıyla dijital belgeseller ve ortak tarih kitapları hazırlanacak.

2.⁠ ⁠Gençlik ve Siyasi Katılım: Üç ülkenin gençlik teşkilatları arasında iletişim ağı kurulacak, liderlik akademileri hayata geçirilecek.

3.⁠ ⁠Ortak Kültür ve Dil: Ortak Türk alfabesi ve kültürel etkinliklerle kimlik inşası desteklenecek.

4.⁠ ⁠Ekonomik Dayanışma ve Girişimcilik: Ortak dijital platformlar geliştirilecek, teknopark iş birlikleri teşvik edilecek.

5.⁠ ⁠Dijital Türk Dünyası: Sosyal medya iş birlikleri kurulacak; dijital okuryazarlık, içerik üretimi ve stratejik iletişim alanlarında projeler geliştirilecek.

6.⁠ ⁠Eğitim ve Akademik İş Birliği: Ortak burs programları, öğrenci değişim projeleri ve ortak araştırma faaliyetleri teşvik edilecek.

7.⁠ ⁠Türk Dünyası Gençlik Ağı: Kalıcı bir gençlik ağı oluşturulacak; düzenli gençlik zirveleri ve dijital etkileşim platformları planlanacak.

8.⁠ ⁠Spor, Sanat ve Gönüllülük: Üç ülke gençleri arasında kardeşlik bağlarını pekiştirecek organizasyonlar ve medya projeleri gerçekleştirilecek.”

-“Kıbrıs Sorununun Kökeni” ve “İki Devletli Çözüm Modeli’nin Temelleri” panelleri...

20 Mayıs’ta yapılan çalıştayda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini konu alan “Mücadeleye Liderlik Edenler” adlı belgeselin gösterimi yapılmış, sonrasında Prof. Dr. Ata Atun ve Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, “Kıbrıs Sorununun Kökeni” ve “İki Devletli Çözüm Modeli’nin Temelleri” başlıklı panellerde Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesini aktarmıştı.

-Sekiz tematik başlıkta masa toplantıları yapıldı

Çalıştayda ayrıca, UBP’nin 6 İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve üç partinin gençlik kolları temsilcilerinin katılımı ile konusunda uzman on akademisyenin moderatörlüğünde sekiz tematik başlıkta masa toplantıları da yapılmıştı.