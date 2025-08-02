(Kamalı Haber) – Haspolat’ta meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berk Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aysın Erdemirci olayla ilgili bulguları aktardı. Erdemirci, huzurda bulunan zanlı Berk Demir’in Mayıs-Temmuz 2025 tarihleri arasından Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Âdem Kaner Ltd. Şirketinde Satış Temsilcisi olarak Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt Bölgesindeki müşterilerine toplam 1,011.173 TL olan tütün ürünlerini satıp almış olduğu parayı müstahdemi olduğu Âdem Kaner Firmasının muhasebesine vermeyerek "Müstahdem tarafından Sirkat" suçunu işlediği yönde şikâyet yapıldığını belirtti. Polis yapılan şikâyet üzerine aynı gün Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vermiş olup işlemiş olduğu suçları kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak temin edilen gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ve yine mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler bulunduğunu yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının serbest kalması halinde tahkikatın seyrine etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğundan ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.