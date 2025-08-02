(Kamalı Haber) - KKTC’ye bir şahsı vurmaya gelen tetikçi 23 yaşındaki turist Yunus Emre Karakoç yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine Lefkoşa da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Nagaş hotelde kalmakta olan KKTC’de turist olarak bulunan Yunus Emre Karakoç’un henüz tespit edilemeyen Türkiye'de kalmakta olan bir şahıs ile Demirhan’da faaliyet eden Erülkü Süper Markette bulunan çiğ köfteciyi kurşunlamak için plan yapıp ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde gizli ittifak suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde "2" gün tutukluluk alındığını, bu süre zarfında zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini söyledi. Polis zanlının gönüllü ifadesinde ve beyanlarında kullanacağı tabancanın konumunun telefonuna atılacağını ve kendisinin de gidip alacağını söylediğini belirtti. Doğan, zanlının kullanımında bulunan cep telefonunun incelenmeye gönderildiğini ve incelenmesinin devam ettiğini, KKTC'de herhangi bir kişi ile iletişim kurup kurmadığının araştırıldığını bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 6 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.