(Kamalı Haber)- İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları ve rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklanan, yapılan araştırma sonucu giriş işlemi yaptırmadan Gazimağusa Akyar Geçiş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen Andreas Kypriano, Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria, Askeri Mahkeme olarak oturum yapan Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Polis, sınırı ihlal eden zanlılarla ilgili olguları aktardıktan sonra, savcılık tutuklu yargı talep etti. Zanlıların avukatlarının tutuklu yargı talebine itiraz etmesi üzerine duruşma yapıldı.

Saatler süren duruşma sonucu mahkeme, zanlıları yargılanmak üzere 13 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 19 Temmuz’da, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye geçtiklerini söyledi. Polis, zanlıların ayrıca bir tatil köyüne ellerindeki dosyayla girerek, “rahatsızlık verme” suçunu da işlediklerini de belirtti. Polis, zanlıların ayrıca 1974 sonrası KKTC vatandaşlarına ait tapu verilerini yasa dışı şekilde ettiklerini de belirtti.

Zanlıların teminatla serbest kalmaları halinde sınır temas hattından güneye kaçacakları yönünde duyum aldıklarını ifade eden polis, yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu Merkezi Cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Zanlıların avukatı Uğur Çulhaoğlu, iddiaların doğru olmadığın ifade ederken, yargılanmaktan kaçabileceği iddialarını reddetti. Çulhaoğlu, tüm zanlıları tanık olarak dinletti.

Gregory Geogoria, sınırdan geçiş yaparken kimliklerini ibraz ettiğini söyledi. Zanlı, KKTC’ye ise arkadaşlarının İskele’deki arazisini görmek için geldiğini söyledi. Andreas Kypriano ile Annia Kypriano da gezmek için geldiklerini ifade etti. Andreas Kypriano, sağlık sorunu olduğunu, tedavisinin aksadığını da ifade etti. Niki Geogoria da arkadaşının babasından kalan tarlalarını görmek için KKTC’ye geldiğini söyledi.

Zanlıların tümü teminatla serbest kalmaları halinde yargılanmaktan kaçmayacaklarını söyledi.

Daha sonra zanlılara kefil olan Şener Elcil, Teyfik Yoldaş, Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Ülker Fahri, Hasan Cezaroğlu ve Niki Geogoria ile Gregory Geogoria çiftinin kızları A.G. tanık olarak dinlendi. A.G., 5 zanlı için kuzeyde bir daire kiraladığını belirtti.

Tanıkların dinlenmesiyle 13 saat süren duruşma sonunda iddia makamı ve savunma makamı hitaplarını yaptı.

Savunma avukatı Uğur Çulhaoğlu, müvekkillerinin serbest bırakılması gerektiğini savundu. Savcı Doğa Tokay, duruşmada geçen tüm hususlara değinerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Hitapların ardından saat 23.00’te duruşmaya ara veren mahkeme, saat 24.00’te okudu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 13 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.