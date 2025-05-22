Bengihan: "Şu an eski ve yeni cezaevinde 190’ı KKTC vatandaşı toplam 800 kişi var.. Ülkeye elini kolunu sallayarak giremiyorlar, tespih sallayarak, türkü söyleyerek giriyorlar"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), gardiyan eksikliği nedeniyle bugün 08.00-20.00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi’nde uyarı grevi yapıyor.

60’ı erkek, 15’i kadın toplam 75 gardiyan münhalinin bir an önce Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından ilan edilmesini talep eden sendikalar, hükümete 30 Mayıs Cuma güne kadar süre verdi.

-Atan

İş bırakan üyeleriyle Merkezi Cezaevi önünde basına açıklama yapan sendikalar adına ilk sözü KAMUSEN Başkanı Metin Atan aldı.

Atan, vardiyaların dönmediği Merkezi Cezaevi’ne ivedi şekilde istihdam yapılmasını talep ettiklerini söyleyerek, hükümete verdikleri bir aylık sürenin dün dolduğunu belirtti.

Tüm kamu kurumlardan farklı çalışan Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çalışanların sosyal hayatını da etkilediğini söyleyen Metin Atan, hükümete duyarsızlık eleştirisinde bulundu.

Başbakanlığın gardiyan istihdamı için onay verdiğini ve yazının Maliye Bakanlığı’nda olduğu yönünde bilgi aldıklarını kaydeden Atan, sürecin ağır işlediğini savunarak, “Biz netice almak istiyoruz. Kamu Hizmeti Komisyonu bir an önce münhal ilan etmezse tavrımızı ona göre belirleyeceğiz” dedi.

Atan, bundan sonra yaşanacak olumsuzluklardan sendikaların sorumlu olmayacağını da söyledi. Metin Atan, cezaevinde gardiyanın yanı sıra hukukçu, sosyal hizmet uzmanı, maliye memuru, psikolog ve hemşire eksiği olduğunu belirtti.

Çalışanların ek mesaileriyle ilgili sıkıntılarının da sürdüğünü söyleyen KAMUSEN Başkanı Metin Atan, hükümetin icraatlarıyla ilgili düzenlendiği basın toplantısında dile getirdiklerini anımsatarak "Söylemle olmaz, işleri eyleme, icraata dökmek lazım” dedi.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise açıklamasında, Merkezi Cezaevi’nden sorumlu olan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve müsteşarına "ilgisiz ve sorumsuz” eleştirisinde bulundu.

Son dönemde rotasyondaymış gibi İçişleri Bakanlığı’nda 8 müsteşar değiştiğini, her müsteşarın kamuya aylık maliyetinin 279 bin TL olduğunu savunan Bengihan, bunlar yapılırken cezaevine gardiyan, psikolog, hukukçu, maliye memuru, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve sürekli doktorun istihdam edilmediğini söyledi.

Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde son 3 yılda 9 mahkûmun hayatını kaybettiğine işaret etti.

Ülkeye girişlerdeki uygulamaları da eleştiren KTAMS Başkanı Bengihan, şu an eski ve yeni cezaevinde 190’ı KKTC vatandaşı toplam 800 kişi olduğunu ifade ederek, “Evet, insanlar ülkeye elini kolunu sallayarak giremiyor, tespih sallayarak, türkü söyleyerek giriyor” iddiasında bulundu.

Polisin, mahkemelerin ve Merkezi Cezaevi’nin iş yüküne işaret eden Bengihan, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün 6 kez değiştirildiğini, ayda iki kez şartlı tahliye yapıldığını belirterek, bu da olmasa mahkûm sayısının bini geçeceğini savundu.

İşe göre değil, kişiye göre işe alımların sürdüğünü de iddia eden Bengihan, Cumhurbaşkanlığı seçimine oy devşirmek için istihdam yapılacağını da ileri sürdü.