Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki dönemde Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarete ilişkin hazırlıkları yapmak amacıyla Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot’un dün adada temaslar yaptığı belirtildi.

Fileleftheros konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki dönemde Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret esnasında güçlendirilmiş bir stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını haber verdi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bu açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot’la dünkü görüşmesinden sonra yaptığını yazan gazete, Macron’un Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin Rum Yönetimi başkanlığı tarafından daha önce duyurulduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos ise konuyla ilgili açıklamasında, Macron’un Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyareti son derece önemli bir ziyaret olarak nitelendirerek, bunun Fransa Cumhurbaşkanının Güney Kıbrıs’a yapacağı ilk ikili ziyaret olacağını ve iki ülke arasında her alanda hali hazırda mükemmel düzeyde olan ilişkileri daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs aracılığıyla Gazze’ye insani yardım sağlanması programının kısa süre içinde yeniden başlayacağı umudunu dile getirdi. Kombos, deniz yoluyla ilgili olanaklar tartışılmak istenirse, adresin Güney Kıbrıs olduğunu işaret etti.

Fransa’nın Kıbrıs sorununun adil ve sürdürülebilir çözümüne ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen parametrelere yönelik taahhüdünü yineleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ise açıklamasında, Gazze’deki duruma da değindi.

Barrot, Fransa’nın Ürdün’le eşgüdüm içerisinde yarından itibaren her biri 10 ton insani yardım taşıyacak 4 uçuş organize edeceğini dile getirdi.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos, Barrot’la görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirilen ziyaretin iki ülke arasındaki mükemmel ikili ilişkilerin kanıtı olduğunu belirterek, bu ilişkilerin ortak değerler ve ilkelerin yanı sıra halklar arasındaki mükemmel ilişkilere dayandığını savundu.

Ortak hedeflerinin bir sonraki aşamaya geçerek, zorlu mevcut çerçevede ilişkilerini yeniden düzenlemek olduğunu dile getiren Kombos, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 65 yılda ne zaman bir kriz ya da bir fırsat olsa iki ülkenin ortak menfaatler ve bunların güçlü temellerinden ötürü birlikte durduklarını savundu.

Kombos, yapılan görüşmeler esnasında ikili ilişkilerini yönlendirecek daha güçlü ve daha kalıcı bir kurumsal çerçevenin meydana getirilmesi amacıyla aralarındaki görüşmeleri hızlandırma ve artırma konusunda hem fikir olduklarını da ifade etti.

Güney Kıbrıs ile Fransa’nın bu amaca yönelik olarak savunma, güvenlik, enerji, eğitim ve kültür gibi alanlarda iş birliğinde bulunacağını da dile getiren Kombos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarette güçlendirilmiş bir stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak, ilişkilerini bir sonraki aşamaya ilerletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kombos, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda hızlı bir şekilde güçlendiğini ve geliştiğini de sözlerine ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ise açıklamasında geçen haziran ayında Fransız vatandaşlarının İsrail’den tahliye edilmesi operasyonlarına desteğinden ötürü teşekkür ettiği Güney Kıbrıs’ta çıkan yangınlardan ötürü dayanışmasını ifade etti.

Bu ziyaretin, aralarındaki ilişkinin mükemmelliğine ve ikili diyaloğun güçlendirilmesi için çalışma konusundaki ortak iradelerini gösterdiğini ifade eden Barrot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki aylarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkisi anlaşmasına imza atmak için Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini kaydetti.

Barrot, bu anlaşmanın güvenlik ve savunma alanındaki ilişkilerini pekiştireceğini ve yeni alanlardaki iş birliği alanını da genişleteceğini kaydetti.

Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın sadık bir dostu olduğunu, her daim yanında durduğunu ve egemenliğini desteklediğini dile getiren Barrot, Fransa’nın bunu yapmaya devam edeceğini de savundu.

İki ülkenin iş birliğinin özellikle AB Akdeniz Ülkeleri Grubu aracılığıyla Avrupai bir iş birliği olduğunu da dile getiren Barrot, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı döneminde bu iş birliğinin güçlenmesinin beklendiğini kaydetti.

-Hristodulidis-Barrot görüşmesi

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot’la dün sabah başkanlık sarayında yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamada, Fransa’nın Avrupa Birliği’ndeki en önemli ortakları olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, Fransa’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelere çok daha aktif şekilde katılımını selamlayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kıbrıs sorunuyla ilgili New York’taki görüşmeye müdahalesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Paris’in Kıbrıs Sorunuyla İlgili Sürekli Desteği- Kıbrıs ile Fransa Macron’un Ziyareti Sırasında Yeni Bir Stratejik İttifaka İmza Atacaklar”, Alithia’da ise “Dün Başkanlıkta Fransa Dışişleri Bakanını Kabul Etti- Başkan Macron’u da Bekliyor” başlıklarıyla yer aldı.

Politis gazetesi de son sayfasından fotoğraflı yer verdiği haberinde, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un dün Rum Dışişleri Bakanı Kombos eşliğinde ara bölgeyi yakından gördüğünü yazdı.