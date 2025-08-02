İskele’de dün bir inşaatta çalışan 28 yaşındaki İlmyrat Charyyev üzerine toprak düşmesi sonucu yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, İskele’de yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen olayda, asansör boşluklarının kazı işleri yapıldığı sırada, yukarıdan kopan toprak parçasının yaklaşık 2 metre derinlikteki inşaat çukurunda kompresör ile kazı yapan Charyyev ’in üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından inşaat çukurundan çıkarılan Charyyev ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-16 yaşındaki kayıp kişi aranıyor

İskele’de sakin 16 yaşındaki Bardıa Atyabı dün 17.30 sıralarında kaldığı siteden ayrılarak geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığından polis tarafından aranıyor.

-Lapta’da yangın

Lapta’da dün bir üzüm bağı bahçesinde, muhtemelen yüksek gerilim elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşüp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 1 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile 70 üzüm bağı yanarak zarar gördü.