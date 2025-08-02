Güzelyurt’ta alkollü içki tesiri altında bir araca akaryakıt dökerek yakan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Şehit Halim Şahin Sokak’ta, akşam 22.30 sıralarında, park halinde bulunan bir şahsa ait KZ 759 plakalı araçta meydana gelen yangın sonucu, konu aracın motor bölümü, elektrik aksamları, plastik aksamları ve aracın alt kısmı tamamen, aracın kaportası lastikleri, iç kısmı, döşemeleri, koltukları ve tavanı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, M.M.(E-37) 170 miligram alkollü içki tesiri altında ve A.T.(E-) 160 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, tasarruflarında bulundurdukları akaryakıtı KZ 759 plakalı aracın üzerine döküp ateşe vermek suretiyle, aracı kasti hasara uğrattıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, Gönyeli’de I.S.(E-30) ve Gazimağusa’da M.B.(E-63) alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri için tutuklandı.