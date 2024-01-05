Son zamanlarda tek bir günümüz geçmiyor ki, YÖDAK önemli bir gündem maddesi olmasın.

Peki aylardır süren YÖDAK tartışmalar şimdi nereye vardı?

Öncesinde ise tek bir soru var ki hemen cevap bulunması gerekli.

Turgay Avcı YÖDAK ve bazı kurul üyelerini mahkemeye verdiği davada neden yeminli şahadet vermekten kaçındı?

Her şey aslında sahte diplomalı olduğu ortaya çıkan ve önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde atanan eski YÖDAK üyesi Hasret Balcıoğlu meselesi ile başladı.Diplomasız profesör skandalında hızla harekete geçen Cumhurbaşkanı Tatar kendi atadığı Turgay Avcı ile ilgili benzer iddialar karşısında ise daha temkinli davranması acaba Cumhurbaşkanı birileri tarafından kandırıldı mı sorusunu da akıllara getiriyor.

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Peki geride bıraktığımız aralık ayında mahkemede Avcı neden yeminli şahadet vermeyi redetti ve neden diplomasını mahkemeye vermeyi kabul etmedi veya sunamadı?

Turgay Avcı'nın mahkemeye göstermediği diplomasını, transkribini ve ders içeriklerini kendisini atayan makama en azından sunması gerekmekte ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ında tüm belgelerin doğruluğu ve gerçekliğini ortaya çıkması için talimat vererek yülseköğretim üzerinde gezen kara bulutları ortadan kaldıracak Devlet adamlığını ortaya koyması artık elzem hale gelmiştir!

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Diploma denkliği vermek konusunda tek yetkili kurum YÖDAK ve kurumun altı yöneticisinden dördü, yani çoğunluğu Avcı’yla ilgili kararı vermiş durumda. Bu durumda konu mahkemeye intikal etmiş ve iddia ettiği diplomasını mahkemede gösterememesi ise başlı başlına diğer bir skandal. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Avcı’nın hem kendisini hem de kamuoyunu yanılttığından ötürü YÖDAK Başkanlığından istifa etmeye davet de edebilir.

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Tabii asıl soru şu;

Turgay Avcı Cumhurbaşkanına ve bazı köşe yazarlarına gösterdiği, YÖDAK’ın yasalarla tespit edilmiş diploma denklik kurallarına göre sunulması şart olan belgeleri neden YÖDAK yönetimine göstermedi? Son mahkeme olayı da gösterdi ki Avcı Cumhurbaşkanına diploma diye iddia ettiği bir belgeyi gösterdi ama eklerini yani diplomanın ayrılmaz parças olan transkript ve ders içeriklerini sunamadı.

Yarın ne olur bilinmez ancak bugüne kadar tek gerçek ne yazık ki bu.

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Cumhurbaşkanı Tatar da mahkeme sonrası kamuoyuna yansıyan bu şüpheler üzerine meseleye el koymalı.

Turgay Avcı ise konuyu gazetecilik mesleği ve kamuoyunu bilgilendirme refleksi ile haberleştiren meslektaşlarımızı dava tehdidi ile susturmaya çalışmaktan vazgeçerek belgelerini mahkeme ve kamuoyu ile hemen paylaşmalı ve Başkanı olduğu kurumü açtığı davayı hemen geri çekmeli.

Geriye tek bir soru kalmakta;

Bu neyin inadı Sayın Avcı?

MESAJ KUTUSU

Sayın Cafer GÜRCAFER, mülk satışlarıyla ilgili yurt dışındaki tutuklamalar sektörde panik havası yaratmaya başladı. Üyeleriniz durum değerlendirmesi yapmak için acil toplantı isteyen mesajlar göndermeye başladı, bunun devamının gelebileceğinden korkuyorlar...

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Sayın Mete TÜMERKAN, Kıbrıs Gazetesi’nde keyfi işten durdurmaların başladığı yönünde şikayet mesajları gelmeye başladı. Daha da önemlisi işten durdurulanların yerine istihdam edilenler de çok ayrı bir tartışma konusu oluyor haberiniz olsun istedik...

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Sayın Fazilet ÖZDENEFE, eşinizin İtalya’da tutuklanma olayı burada bazı muhalif kesimlerin memnuniyetiyle karşılandı. Önümüzdeki günlerde sizi sıkıntılı bir süreç bekliyor, bu sıralar dostu düşmanı iyi ayır etmelisiniz!

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Sayın Fikri ATAOĞLU, Binboğa Yem Fabrikası’nda geçmiş yıllarda yapılan bir alım için soruşturma talimatı verdiğiniz konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Soruşturma talimatı verdiğiniz murakıplara da tam yetki verince hayli merak konusu olmuş!

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Sayın Cemil KAZANCI, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için en güçlü adaylar arasında bulunduğunuz konuşulmaya başlandı. Umarız sıkı bir Beşiktaşlı olmanız nedeniyle bazı engellere takılmazsınız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!

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Sayın Çelebi ILIK, mukayyitlik parti olarak el değiştirecek olsa da sizin makamda kalmanıza kesin gözüyle bakılıyor. Parti başkanlarının da bu konuda uzlaşıya varması çalışmalarınızdan bir hayli memnun olduklarını gösteriyor olsa gerek değil mi?

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Sayın Güven ARIKLI, uzun bir çalışma döneminden sonra Profesörlük unvanını aldığınız ve bundan böyle akademik çalışmalara daha fazla ağırlık vereceğinizi memnuniyetle öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun, Allah utandırmasın...

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Sayın Çiçek TOPÇU, HIR-1 virüsünün 4 yeni rekombinantını keşfetmenizi biz de ne yazık ki sadece Rum basınından öğrendik tebrik ederiz. Umarız başarınız bizim ülkede de rağbet görür ve devlet erkanından gerekli desteği görürsünüz...

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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ’de çalışanların 13’ncü maaşlarının halen ödenmemesi zaten var olan huzursuzluğu daha da artırmaya başladı. Çalışanlar en azından ödeme zamanı bakımından haberlerinin olmasını istiyorlar, haklı yönleri de bir hayli fazla değil mi?

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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, hükümetin yeni vergi düzenlemesine karşı muhalefetle aynı görüşleri paylaşıp tepki koymanız parti içinde eleştirilere neden oldu. Umarız siyasi geleceğinizi etkilemez çünkü söylenenler hep bir yere not edilip günü geldiğinde hesabı sorulur...