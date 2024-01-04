Yeni yıl mesajlarında sadece Zorlu Töre konu etti...

Trafik kazalarına dikkat çekti!

Her kesimi de bu konuda uyardı...

Bundan tam 7 yıl önce Girne Dağyolu’nda hayatını kaybeden öğrencileri unuttuk mu?

Kesinlikle unuttuk!

Herkes unuttu da acılı aileler unutmadı, kesinlikle de unutmayacak...

Ama belli ki devlet erkanı çoktan unuttu gitti!

Eğer aksi olsaydı şimdiye kadar o yol çoktan çağdaş bir yol haline getirilir yeni ölümlü kazalar yaşanmazdı...

Ama ne yazık ki yaşanmaya devam ediyor!

...

Dağ yolu artık kesinlikle sıradan bir yol değil ölüm yoludur...

Yol olmaktan çoktan çıkmıştır!

Hele de büyük iş araçları, çakıl taşıyan dev kamyonlar, günün her saatinde ölümlü kazalar sinyali vermektedir...

Zorlu Töre’nin de dediği gibi ilgili birimler bütün işlerini güçlerini bir yana bırakıp bu yolun tamiri ya da yeniden yapımı için seferberlik ilan etmek zorundadır!

Hatırlarsanız 4 öğrencimiz bu yolda hayatlarını kaybettikten sonra yeni yol yapımı için ihaleler açılmış, hatta yol yapımı başlatılmış ama yarım kalmıştı...

Bu konuda elbette ilgili bakanlık sorumludur ancak ölümlü kazaların önüne geçmek sadece bir bakanlığın sorumluluğunda olamaz!

Katil olmak istemiyorsanız eğer seferberlik ilan edip ya yolu adam gibi yapacaksınız ya da trafiğe tamamen kapatacaksınız...

Bir ihtimal daha var, o koltukları daha fazla işgal etmeyeceksiniz!

...

Geçenlerde ölümlü trafik kazalarında Kuzey ve Güney mukayese edildi...

Geçen yıl boyunca nüfusu bizden 3 kat fazla olan Güney Kıbrıs’ta 33 ölümlü kaza yaşanırken bizde bu rakam 47 olmuş!

Bu rakamlar bile birkaç kelime ile ne demektir bilir misiniz?

Biz bu işi beceremiyoruz...

Atıyoruz, tutuyoruz, türlü sözler veriyoruz ama nafile!

Yönetenler işini yapmazken sürücüler de trafik kazalarını dikkate almıyor ama sonuç iç açıcı değil...

Demek ki yeteri kadar bilinçli değiliz, olayı ciddiye bile almıyoruz!

Devlet olmanın gereğini de yerine getirmiyoruz...

...

Malum kanser hastalıkları en büyük baş belamız...

Ölümlerde birinci sıraya oturdu ama bu konuda da doğru dürüst bir devlet politikası belirlenmedi!

Sanki de boş bir bekleyiş içerisindeyiz...

Bunu nereden anlıyoruz?

Teknecik ve Kalecik santrallerinde tüten dumandan...

Kara mı kara dumandan!

O bacalar günün 24 saati zehir kusarken biz de onu soluyoruz...

Bundan en çok da bölge insanı olumsuz etkileniyor!

Biz de öyle bölge insanına göre kanser vakaları konusunda istatistiki bilgiler olmadığı için bilimsek tekbir bilgimiz bile yok...

Eskiden biraz olsun geçmiş yönetimler filan gider ziyaret ederdi, bacalara filtre sözü verirlerdi şimdi ardık yalan söyleyen de kalmadı!

İnsanlara resmen ölün diyorlar...

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir ya!

Hala bu kafadayız...

Tabi ki hem çevre örgütleri hem de toplum olarak da sadece ayakta uyuyoruz!

Olan da ölenlere ve yakınlarına oluyor!

Katil olmak istemiyorsanız gereğini yapacaksınız...

Sonra da katilsiniz denilince kızıp gücenmeyeceksiniz!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan TÖREHAN, ABD’de işletmelerinden birinin adına açılan dava bu sıralar sizi çok fazla zorlayıp sıkıntıya sokacak gibi görülüyor. Belli ki bir yerlerde hata yapıyorsunuz bunu siz bile bilmiyorsunuz sanki değil mi? Profesyonel ekiplerle çalışmanız öneriliyor!

...

Sayın Bilbay EMİNOĞLU, medya sektöründe devam ederken şimdi de döviz bürosu açarak kendinizi yeni bir kulvarda bulmuşsunuz. Paralı pullu ve kazançlı bir iştir ama güvenlik konusunda şimdiden önleminiz almanız öneriliyor. Hayırlı işler bolkazançlar temenni ederiz...

...

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, Teknecik ve Kalecik zehir kusuyor, kapalı yerlerde sigara kullanımı hızla artıyor, devletin koyduğu yasaklara müdür ve müsteşarlar da uymuyor. Bakalım geçmiş bakanlardan daha fazla kararlı yaptırımlar uygulayacak mısınız yoksa böyle gelmiş böyle gidecek mi, artık hep birlikte göreceğiz değil mi?

...

Sayın Mehmet HARMANCI, Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde boş arazileri park yeri olarak kullanan ve makbuz vermeden para kazanan uyanıkların türediğini biliyor muydunuz? Zabıtalarınızı buralara yönlendirmeniz ve denetleme yaptırmanız gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor...

...

Sayın Kasım KUNİ, Gönyeli Polis Karakolu’nun devreye girmesi bölge halkında büyük bir memnuniyet yarattı. Bir de gece ekipleri oluşturup cadde ve sokakları boş bırakmamanız konusunda istekler gelmeye başladı haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Dimağ ÇAĞINER, Otelciler Birliği Başkanı olarak son günlerde otellerde vale hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığı araç çarpışmaların arttığı yönünde şikayetler gelmeye başladı. Otel yöneticilerini bu konuda uyarmanız ve gerekli önlemleri almalarını sağlamanız öneriliyor...

...

Sayın Erhan ARIKLI, Girne Dağ yolunun ıslah edilmesi sizin bakanlığınız olarak artık listenin birinci sırasına alınması gerekir. Zira orası artık ölüm yolu olarak anılıyor ve sürücülerden gelen şikayetler hat safhaya yükseldi. Bundan böyle oradaki her bir ölümlü kazada sorumluluk sizin üzerinizde olacaktır...

...

Sayın Ali KOFALI, Akçiçek’teki taş ocağı bir şekilde size verildi ancak yargı süreci sizi epey uğraştıracağa benziyor. Bir de çok kişinin gözü buradaydı bakalım sizi rahat bırakacaklar mı? Bu işin ardında kimler var o da çok ayrı bir mesele değil mi?

...

Sayın Eren ALAV, daha acınız çok yeni ama ha keşke şu katili yakalatan para ödülünü hiç ortaya koymasaydınız. Yakın dostlarınız bile bu hareketi eleştiren mesajlar göndermeye başladı bilesiniz!

...

Sayın Ertan BİRİNCİ, o kadar çok sektörde boy gösterirken şimdi de sigorta sektöründe hizmet vermeye başladığınız hayli de iddialı olduğunuz konuşuluyor. Hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz, bu sıralar sektör çok karışık aman dikkat!

...