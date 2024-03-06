Önceki günkü meclis tartışması...

Hakaretler yine havada uçuştu!

Tufan hoca Ercan konusunda Arıklı ve hükümete ağır eleştirilerde bulunurken Arıklı suçlamaları ret etti...

Peki bu tartışmalar ne işe yaradı?

Koskocaman bir hiç...

Aynı tas aynı hamam devam edecek!

İman da bildiğini okuyacak...

Bundan 5 yıl önce hizmete açılması gereken Ercan, Erdoğan gelecek diye apar topar açıldı, şimdi tüm sorunlarıyla birlikte tartışmasını yapıyoruz!

Hele de muhalefet ve sendikanın iddia ettiği gibi güvenlik sorunu varsa vay halimize...

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Ercan’ın açılışında hükümetin acizliğini kimse inkar edemez...

20 Temmuz’da açılması için talimat öyle geldi, öyle de oldu!

Hatta Erdoğan talimat verince Türkiye’den uzman ekipler gönderildi, günlerce çalıştılar ama yine de eksiklikler vardı...

Ha keşke 20 Temmuz’da değil de 15 Kasım’da açılsaydı!

Sonuçta burası uluslar arası havaalanı diye lanse edildi...

Gerçekten de çağdaş bir yapı olarak karşımıza çıktı!

Ama işte eğer eksiklikler varsa bunun adına çağdaşlıktan başka her şey denir...

Gerekli eksiklikleri istedi diye müdürü bile değiştirdiler!

Sonuçta yeni müdür atandı ama eksiklerin bir çoğu ortada duruyor...

Muhalefet ha keşke 20 Temmuz’daki açılışa da muhalefet yapsaydı!

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Sahi muhalefet Ercan’ın patronunun hakaretleri konusunda zamanında ne yaptı!

Adam hakaretler savurdu...

Bazı bakan ve vekillerin cebinde olduğunu söyledi!

Kendisinden rüşvet isteyenlerin bile olduğunu iddia etti...

Kıbrıs Türk halkıyla dalgasını geçti!

Çünkü gücü başka yerden alıyordu...

Başımıza tam bir bela kesildi!

Muhalefet niye o zaman sessiz kaldı?

Ha keşke işin başında konuşsalardı ki şimdi konuşma hakları olsaydı...

Ercan’da şu anda güvenlik sorunu gerçekten varsa bunun sorumlusu sadece iktidar değil, bir o kadar da muhalefetin de omuzlarındadır!

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Onun içindir...

Tufan hoca diyor ya;

Ercan’da yaşanacak bir olumsuzluğun sorumlusu tüm bakanlar diye...

Kısmen doğrudur da!

Genelde meclisteki tüm vekillerin bunun vebalini taşımaktadırlar...

Muhalefet olmak eleştirip kenara çekilmek değildir!

Madem ki halkın vekilisin sadece eleştiri yeterli değildir...

Mücadele edip savaşacaksın!

Halkın hakkını hukukunu savunacaksın...

Hele de konu güvenlikse!

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Sonuçta Ercan’ın patronu bu yarışta galip gelmiştir...

Elbette arkasındaki güçle birlikte!

Bir Allahın kulu bile kendisine gerekli cevabı vermemiş aksine sinip kalmıştır...

Şu anda da ciddi paralar kazanmaktadır!

Hem de Ercan’ın tüm eksikliklerine rağmen...

Hepimizi yıllardır yedi yuttu!

Siz hala birbirinize terbiyesizlik basın bakalım...

Eminiz ki sizi izleyince kıs kıs gülüyordur!

Beter olun diye de içinden geçiriyordur...

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Ercan demişken önceki akşam ilgili sendikanın grev kararı...

Bize göre talihsiz bir gelişmedir bu!

Hem de 60 gün süre ile grevin yasaklanacağını bile bile...

Yahu burası turizm ve öğrenci adasıdır!

Ulaşım da olmazsa olmazımızdır...

Bakanlar Kurulu yasaklama kararını alıncaya kadar 5 uçak grevden olumsuz etkilenmiş!

Bu mudur yani sendikacılık zihniyeti...

Yanlış üzerine yanlış yapmaktan başka bir şey değil!

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Bu da sıkıntılarla dolu hayatımızda yüreğimize su serpecek olumlu bir gelişme...

16 yaşındaki evladımız Ömer, Fenerbahçe formasıyla basketbol maçına çıktı, çok da başarılı bir oyun çıkardı...

Derecesiz mutlu olduk!

Kıbrıs Türk gencine fırsat verildiği zaman neler yapacağının en büyük göstergesi oldu...

Bu tür mutluluklara ne kadar çok ihtiyacımız olduğu bir süreçten geçiyoruz!

Sevgili Ömer’in başarılarının devamını dileriz...

Umarız oradaki başarısı burada da değer görür, ilgili makamlarca onore edilir!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Tufan ERHÜRMAN, Ercan’da yaşanan olası güvenlik sorunları nedeniyle konuyu meclise taşımanız biraz geç olmadı mı? Patron geçmiş yıllarda Kıbrıs Türk siyasetçisine hakaretler savurdu ama muhalefet olarak kimse ses çıkarmadı. Şimdi de bunun bedelini toplum olarak ödüyoruz!

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Sayın Ersin TATAR, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kolunuza girerek verdiği görüntü aynı zamanda başta KKTC olmak üzere tüm dünyaya verdiği önemli bir mesaj olarak algılandı. Bu arada Kıbrıs konusunda önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmeler yaşanacağı da iddia ediliyor...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, dün bir kez daha yürekleri hoplatan paylaşım yaparak milleti meraktan çatlattınız. Bu arada en büyük bomba merak konusu olmaya devam ediyor. Sanayi arsaları konusunda da derin bir araştırma başlatırsanız siyasetin çirkin yüzünün deşifresi için büyük katkı sağlamış olacaksınız...

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, çok da hesapta olmayan son elektrik zammı konusunda kamuoyunu ayrıntılarıyla bilgilendirmeniz gerekiyor. Zam yapmamak için direneceğinizi söylemiştiniz ama belli ki emir yukarıdan gelince elinizden çok da bir şey gelmedi değil mi?

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Sayın Ahmet ÖZANT, sahte reçete konusunda sokaklardaki bilboardlara paralı ilanlar vereceğinizi duyan birlik üyeleri tepkilerini ortaya koyan mesajlar göndermeye başladılar. Umarız yönetimden bu konuda gerekli onayı almışsınızdır zira çoğunluk karşı olduklarını söylemeye başladılar...

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Sayın Cem KAPISIZ, sendika olarak yasaklanacağını bile bile Ercan’daki greviniz gelen ve giden yolcuyu rahatsız etmekten başka bir şeye yaramadı. Karar almadan önce ülke insanı ve gelen ziyaretçilerin durumlarını da göz önünde bulundurmak gibi bir sorumluluğunuz var!

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Sayın Talip ATALAY, YDP kurultayı için sadece delegelerle değil bazı medya kurmayları ile de dirsek temasını yoğunlaştırdığınız gözlemleniyormuş. Şu anda başa baş bir yarış olarak gözükse de parti içinde önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler yaşanacağı ve dengelerin değişeceği yönünde duyumlar geliyor...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, sahte reçete olayında pek yakında son hamleyi oynayıp büyük bir sürprize imzanızı atacağınızı duyduk. Birileri yine çok rahatsız olacak ama vatandaşın yararına olacak her şey artık bu saatten sonra farz ve mubahtır, hadi bakalım hayırlısı...

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Sayın Zeki ÇELER, üniversite görünümlü yapıları iktidara gelince yıkmak öyle uzaktan bakıldığı gibi bir icraat olmayacak. Çünkü bir çoğunun arkasında, alınan izinlerde yine siyasetin ve siyasetçinin parmakları var öncelikle o parmakları birer birer kırıp önünüzü açmanız gerekebilir...

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Sayın Gülsev-Hüseyin EKMEKÇİ, bir çoğumuzun baba diye hitap ettiği pek kıymetli babanızın zamansız vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin.

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Sayın Ayşegül Baybars KADRİ, iki yıl önceki bir dava şu sıralar bir kez daha ısıtılıp kamuoyunun önüne konulmak isteniyor. Dikkat çeken ise eşinizin değil sizin ön planda yer almanız. Özellikle bölgenizdeki eski dostlara bu aralar fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor...

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