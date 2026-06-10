Kamalı Haber

Güzelyurt'ta trafik kontrolü sırasında üzerinde ve kaldığı yurtta uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen M.K.M. mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheli hareketleri dikkat çekti

Polis memuru Biran Yıldır, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin Manisa Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği trafik kontrolü sırasında, Lefkoşa'dan Güzelyurt istikametine seyreden ve M.K.M.'nin kullanımındaki Honda marka aracın durdurulduğunu anlattı.

Polis, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında, giydiği siyah renk şortun sol cebinde şeffaf naylon içerisine sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Yurt odasında da uyuşturucu bulundu

Yıldır, zanlının Lefkoşa'da kalmakta olduğu yurt odasında gerçekleştirilen aramada ise elbise dolabı içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazinin emare olarak alındığını kaydetti.

Analiz sonuçları bekleniyor

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve sonuçların beklendiğini ifade ederek mahkemeden ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkemeden 2 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı M.K.M.'nin soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.