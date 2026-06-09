Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar H.Y., D.Ö.G. ile M.B. mahkemeye çıkarıldı.

Sınırı Geçip Uyuşturucu Aldığı Öne Sürüldü

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, uyuşturucu suçlarından meseleleri olan D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na giderlerken araçlarının durduğunu, bir şahsın araçtan inerek yaya şekilde sınırı geçip Güney Kıbrıs’a gittiğinin görüldüğünü kaydetti.

Polis, güneye giden şahsın H.Y. olduğunun öğrenildiğini, ülkeye geri dönünce sınır kapısında durdurularak üzerinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu, ifadesinde D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle güneye gidip 60 Euro karşılığında 4 gram uyuşturucu aldığını söylediğini aktardı.

Daha Önce de Uyuşturucu Aldığını Anlattı

Polis, zanlı H.Y.’nin 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de yine D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle güneye gidip 30 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu aldığını aktardığını açıkladı.

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Üç Gün Tutuklu Kalacaklar

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar H.Y., D.Ö.G. ve M.B.’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.