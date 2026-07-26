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Lefke'de meydana gelen 'Kanunsuz Hintkeneviri Ziraatı ve Tasarrufu' suçlarından tutuklanan zanlı N.A. mahkemeye çıkarıldı.

Serada 5 Kök Hintkeneviriyle Suçüstü Yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Buğra Erdoğdulu olguları aktardı. Polis, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 07:40’ta Yeşilyurt’ta sakin N.A.'nın çalışmakta olduğu Seralar bölgesinde bulunan seralar içerisinde boyları 150-180 santim arasında değişen toplam 5 kök Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bitkilerin dikimini yapıp tasarrufunda bulundurarak sulaması ve bakımlarını yaptığı esnada Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Bitkiler Emare Olarak Alındı

Polis, aynı gün konu bitkilerin ziraatçı tarafından kontrol edildikten sonra tümünün emare olarak alındığını ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kamera Görüntüleri İncelenecek

Polis memuru, ele geçirilen bitkilerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.