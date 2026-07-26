Kamalı Haber

Mağusa'da meydana gelen '1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve KKTC’ye Kanunsuz Giriş' suçlarından tutuklanan zanlı D.B. mahkemeye çıkarıldı.

İhraç Edildiği Halde Yeniden KKTC'ye Giriş Yaptığı Tespit Edildi

Polis memuru Mehmet Tekin mesele ile ilgili olguları aktardı. Polis, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Ukrayna vatandaşı olan D.B.'nin yapılan muhaceret kontrolü ve sorgulaması neticesinde 14.11.2025 tarihinde ihraç edildiğinin, 23.07.2026 tarihinde ise Mağusa'da bulunan ve henüz tespit edilemeyen 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kanunsuz bir şekilde giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Ayia Napa'dan Yürüyerek Geldiğini İtiraf Etti

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıdan mesele ile ilgili olarak izahat istendiğinde Ayia Napa bölgesinden yürüyerek Mağusa'ya giriş yaptığını ancak tam olarak nereden girdiğini hatırlamadığını itiraf ettiğini açıkladı.

Üzerinden Kimlik veya Pasaport Çıkmadı

Polis, zanlının yapılan üst aramasında kendisini belgeleyen herhangi bir kimlik veya pasaport tespit edilmediğini kaydetti.

Daha Önce Hırsızlık ve Kasti Hasar Suçlarından İhraç Edilmişti

Polis memuru, zanlının 14.11.2025 tarihinde "Dükkân Açma, Sirkat, Kasti Hasar" meselelerinden dolayı KKTC'den ihraç edildiğini de aktardı.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Soruşturmanın yeni başladığını, PGM Muhaceret Amirliğine gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini kaydeden polis, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.