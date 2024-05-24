Diyorlar ki...

Et ithalini iptal edin!

Fiyatları kendi belirlesinler ceplerini daha fazla doldursunlar diye...

Diyorlar ki çiğ süte zam yapılsın!

Süt de üretiyorlar ya...

Onlar daha çok kazanırken zaten süt alamayanlar hiç alamasın diye!

Diyorlar ki;

Maliyetlere teşvik verilsin...

Daha ucuz mal edip daha çok kazansınlar diye!

Hadi yukarıda yazdıklarımızdan bir maddesi söyleseler bir derece de aç gözlülük yapıp bu kadar çok şey istemez utanmazlıktan başka bir şey değildir...

Hep bana hep bana mantığı anlayacağınız!

...

Hala tehdit ediyorlar...

Bugün et ithali kararı kaldırılmazsa hafta başı genel grev yapacaklarmış!

Bazı parti başkanları ve sivil toplum örgütleri bunun adına toplumsal mücadele diyorlar...

Yahu bu işte toplumsal mücadele nerede önce bunu açıklayın!

Tamamen bireysel avanta mücadelesinden başka bir şey değil...

Olay gayet açıktır;

Eğer et ithali başlarsa vatandaş daha ucuza et yiyecektir, bu kadar basit...

Zaten zaman kısıtlıdır ithalat konusunda!

Deneyip görmemiz gerek...

Ama ithal kararı kaldırılırsa ne olacak?

Hele de önümüz kurban bayramıdır...

Hayvancı canlı hayvan satışına başlayacak, kasap et alamayacak, alan da fahiş fiyatla satacaktır!

...

Hükümetin cesareti ne kadar sürer bilemeyiz...

Eğer geri adım atarsa vatandaşın gözünde bir kez daha küçülecektir!

Ama kendi aldığı kararın ardında durur ve mutfaklara daha ucuza et girerse de halkın gözüne girecektir...

Hayvancı kesinlikle taviz verip fiyatlar biraz olsun aşağıya inecektir!

Genel grev yapacaklarmış...

Yaparlarsa yapsın kardeşim!

Çünkü şu anda hak filan aramıyorlar...

Toplumsal mücadele filan değil, toplumu müthiş derecede rahatsız ediyorlar!

Muhalefet partileri de bundan siyasi rant elde edip oy peşine düştüler...

Sivil toplum örgütleri de ona keza!

...

Bu ülkede yıllardan beridir ciddi olarak hayvan kaçakçılığı yapılmaktadır...

Bunları kim yapıyor biliyor musunuz?

İşte bunu da eylemcilerin başı açıklamalıdır...

Daha birkaç yıl ince kim kasap dükkanında kaçak et ile yakalanıp burası benim değil arkadaşımın dükkanıdır diyerek bu işten sıyırmıştır!

Sonra yine kendisi itiraf etti...

Bazı büyük oteller ülkeye kaçak et getiriyorlar!

Peki kimin vasıtası ile getirmektedirler...

Öyle ya onlar büyük iş insanları!

Tonlarca getirirler kimse sesini çıkaramaz...

Ama sınır kapısında 3-5 kilo ile yakalanırsanız hakkınızda soruşturma başlatılır!

...

Yeni asgari ücret belirlendi ya, iyi de zam yaptılar...

Ama kimse buna sevinemeyecek!

İnsanlar daha zamlı maaşı almadan küçük tüm marketler etiketleri değiştirdi bile...

Sosyal medya bu tür haberlerle dolu!

İnsanların cebine daha para girmeden, cebindeki de uçup gidiyor...

Çünkü bizde sürekli denetim yok!

Denetim özürlüsüyüz...

Asgari ücreti artırmanın insanların refah düzeyinin artmasıyla ilgisi filan olmadığı artık sokaktaki çocuklar bile biliyor!

Bizimkiler de başlarını kuma sokuyor...

Devlet çalışanını bir şekilde ödüyor da!

Özel sektörün durumu içler acısı...

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Levent UYSAL, ülkeye gelip sahibi olduğunuz okulda yaşananlar hakkında önemli açıklamalar yapacaktınız ama bir türlü gerçekleştiremediniz. Haliyle bazıları artık okulun kapatılma zamanı geldiğini belirten yorumlarda bulunmaya başladı, umarız verdiğiniz sözü yerine getirirsiniz...

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Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, gidip dönen sıkı bir YDP’li olarak oğlunuzun devlete istihdamı konusunda söyleyeceğiniz bazı şeyler yok mu? Bu konuda sessiz kalmanız partinizde bile tepki ile karşılanıyor. Mesela arka kapı istihdamları konusunda herkesin yaptığını yapıyorum bile diyebilirsiniz...

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Sayın Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bu akşam ki KKTC ziyaretine aman dikkat. Hayvan üreticilerinin bir takım planları olduğu konuşulmaya başlandı, uyarmadı demeyin olur mu?

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, şuanda cezaevinde olan bir şahsiyetin kardeşi ile yaptığınız özel bir görüşme önümüzdeki günlerde önünüze konulabilir. Siyasette geleceği olun birisi olarak değil selamlaşmak bile tehlikeli durumlara gebe olabilir değil mi?

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Sayın Aykut HOCANIN, dünkü Netkent ile ilgili yazımız dolayısıyla hassasiyet gösterip geniş bir açıklama yaptığınız için teşekkür ederiz. Sonuçta son kararı yargı vereceğine göre saygı duyup hep birlikte bekleyeceğiz demektir...

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Sayın Resmiye CANALTAY, nüfus konusunda tahmini açıklamanız parti içinde tartışılmaya başlandı. Ha keşke rakam vermeyip sadece ‘çok kalabalık’ olduğunu söyleseniz bu işten sıyırmanıza yarayabilirdi. Yine de cesaretinizden ötürü tebrik ederiz...

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Sayın Turgül TOMGÜSEHAN, hayvancıların eylemi sırasında yaralanan bazı arkadaşlara olay yerinde ilk müdahale yaparken görülmeniz dikkatlerden kaçmadı ayrıca memnuniyetle karşılandı. Örnek bir polis mensubu olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz tebrik ederiz...

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Sayın Halil BAKKALOĞLU, sahte diploma konusunda nihai kararı yargı verecek ama meslektaşlarınız sizi eleştiri yağmuruna tutmaya başladılar bile. Elbette adaletin kestiği parmak acımaz ama tanınmış kişilerin bu halleri de yürekleri dağlıyor, hakkınızda hayırlısı artık...

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Sayın Ercan TURHAN, otelinizin yeni genel müdürü olarak dün akşam ki buluşmanızda yaptığınız konuşmalar meslektaşları mest etti diye duyduk. Turizm siyasetten her zaman daha anlamlı ve güzeldir değil mi?

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Sayın Mehmet HARMANCI, Lefkoşa genelinde başlattığınız temizlik operasyonu vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bu arada çalışanların şartlarının hayli zor olduğu da dikkatlerden kaçmıyormuş haberiniz olsun istedik...

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