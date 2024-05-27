Annan planı sonrası Türk tarafının elinin havada kalması sonrası Rum tarafı ile yeniden birleşme hayalleri Mustafa Akıncı döneminde de bile hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Avrupa’nın ‘siz hele bir evet’ deyin bakın neler olacak yalanları Kıbrıs Türk tarafının yüzüne bir tokat olarak döndü.

Medeniyetin beşiği dediğin Avrupa Birliği Rum tarafını içine alarak adadaki sorunu belki de geri dönülmez bir şekilde kalıcılaştırdı.

Kıbrıs Türkü kandırıldı.

Şimdi nerden aklımıza geldi bunlar.

Aslında hiç unutmamamız gerekenler.

“2024 Avrupa Birliği Günü” Zahra sokakta coşkuyla kutlandı.

Kutlamanın ana teması “Barış BerABerlikten Geçer” oldu …

Yalnızlaştırılan, sırtından vurulan sen Avrupa’ya ait değilsin diyerek adanın yarısını görmezden gelen birlik, Kıbrıs Türküne bir de bunun kutlamasını yaptırdı.

Bu coşkulu kutlama kimimiz için bir umut, mutluluk kaynağı olsa da aslında bizimle nasıl dalga geçildiğinin fotoğrafıydı.

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Peki Kıbrıs Türk tarafı şimdi ne yapıyor.

Sosyal medya fotoğrafları yüzünden içeriğinin önemi konuşulmayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın haklı bir mücadelesi var.

Ülke ülke geziyor.

Şimdi Avustralya’ya gitti. Orada ki Türklerle birebir görüşüyor.

Ellerini sıkıyor. Dünyanın öbür ucunda olsanız da yanınızdayız diyor.

Kimi bunları işe yaramaz gereksiz şeyle olarak görebilir küçümseyebilir ama bu adam davası için gece gündüz çalışıyor.

Sarayından hiç çıkmayıp, sadece barış mesajları vererek günlerini de geçirebilirdi.

Özellikle Azerbaycan ile yakınlaşan ilişkiler heyecan verici.

Karşılıklı ziyaretlerle, 3 devlet bir millet sloganlarının daha sık duyulduğu bir döneme girdik.

Azerbaycan’ın Kıbrıs Türk’ü için Anavatan Türkiye gibi dünyaya açılan bir kapı olması ve bu yakınlık AB’nin sahte gülümsemesinden çok daha kıymetlidir.

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CTP Milletvekili Sami Özuslu "T&T, Ercan'da kumarhane açmak için kolları sıvadı" iddiasında bulundu.

Sami’nin gazeteci gömleğini unutmadan ‘bir şey söylüyorsa vardır bir bildiği’ diyerek Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Cağıner’in de "Hiçbir yatırımcı havalimanına sırf casino için otel yapmaz, büyük zararı olacağını bilir" cevabına kulak tıkayamayız.

Burada asıl soru Emrullah Turanlı’nın ne yapmaya çalıştığı ve niyetidir.

Kitapta "Hiçbir yatırımcı havalimanına sırf casino için otel yapmaz, büyük zararı olacağını bilir" yazıyor ama Turanlı’nın kitabında başka bir şey yazıyor olabilir.

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Bugün dünyada eşi benzeri görülmemiş bir eyleme şahit olacağız. Dar gelirlinin kursağından az da olsa et geçsin diye alınan bir karara neredeyse tüm sendikaların destek vermesi akıl alır gibi değil.

Sendikalaşma işçinin yanında olma toplumsal bir direniş hareketidir.

Halkın yanında olmaktır ama bir bakıyoruz Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası bile halkın ucuz et yemesinden rahatsız olmuş. Bugün Ercan’da tam gün grev yapacakmış.

Bu eylem halk tarafından ‘et yiyemiyoruz’ diye yapılsaydı bu kadar ortalık ayağa kalkar mıydı acaba…

MESAJ KUTUSU

Sayın Levent UYSAL, YÖK ziyareti ve soruşturması sonrası bir takım yeni bulguların ortaya çıktığı ve okulunuz için askıya alma ve lisans iptali kararlarının da alınabileceği konusunda bir takım iddialar ortaya atılmaya başlandı. Şimdiden haberiniz olsun istedik...

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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ’de bu ay maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmayabilir ancak önümüzdeki ay ve sonrasında hayat pahalılığının arıtması nedeniyle ödemelerde epey zorlanabilirsiniz. Ülkenin en gözde okulunun devlet desteğinden başka bir alternatifi olmadığı söyleniyor, hakkınızda hayırlısı artık...

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Sayın Turgay AVCI, hemen her gün DAÜ’ye gittiğiniz odanızda zaman geçirdiğiniz ancak derslere katılmadığınız hatta katılamadığınız gözlemleniyormuş. Mahkeme süreci tamamlanana kadar artık bu sıkıntılı durum sürecek gibi gözüküyor, biraz zaman ve sabra ihtiyacınız var...

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Sayın Hasan KILIÇ, DAÜ’de büyük ekonomik sıkıntılar yaşanırken büyük masraflar yapılan bahar şenlikleri çalışanlar arasında tepki aldı. Bir çoğu şimdi tasarruf zamanı olduğunu ifade eden mesajlar gönderiyor, haklı yönleri yok olmasa gerek değil mi?

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Sayın Ünal ÜSTEL, yakın çevrenize Ekim’de yapılacak olan kurultayın sıkıntısız olacağını söylediğiniz konuşulmaya başlandı. Madem ki Ankara ile ilişkiler mükemmel boyuta ulaştı keyfiniz yerinde demektir. Yine de sürprizlere hazırlıklı olmak gerekiyor...

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Sayın Erhan ARIKLI, arka kapıdan bakanlığınıza yaptığınız istihdam hafta sonunun en çok yorumlanan konularında liste başıydı. Bu haftadan itibaren özellikle kırsaldaki partililerinizin akınına uğrayabilirsiniz, bu konuda en büyük şansınız hayvan üreticilerinin eyleminin devamı olacaktır...

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Sayın Mahmut ERDEN, hayvancıların eylemi nedeniyle doğruları konuşunca buna en çok da başkanları isyan edip bayramlık ağzıyla konuşarak hakaretler savurmuş diye duyduk. Demek ki doğru yoldasınız doğruları söylemeye devam...

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Sayın Aykut HOCANIN, YÖDAK’da günlük çalışma mesainiz 12 saatin altına düşmeyince bazen siz çalışırken kapılar kilitlenerek zor durumlar yaşadığınızı duyduk. Bu arada çok yakında geniş boyutlu açıklamalar yapmak için de yoğun çalıştığınız söyleniyor, bakalım yine kimlerin canı yanacak...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, asgari ücret konusunda önümüzdeki günlerde çok ciddi değişikler yapılacağını biliyor muydunuz? Özellikle inşaat şirketlerinin rahatlamasına neden olacak diye duyduk, gayet akıllıca bir girişim olacağı söyleniyor hadi bakalım hayırlısı...

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