Sahte diplomalar konusunda yayınlar yapılmaya başladı...

Tutuklamalar sona erdi diye!

Bu yayınların baskı amacıyla yapılmış olacağını da düşünmek gerek...

Çünkü ortada bir torpilliler listesi dolaşıyor!

Onların koruma altına alındığı iddia ediliyor...

Bizde bu konuda kesin bilgiler var;

Tutuklamalar bugünden itibaren devam edecek...

Zira çok yeni gelişmeler yaşanıyor!

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yakında terfi sınavları var...

Diplomalar incelenmek üzere ilgili üniversiteye gönderildi, ilginç sonuçlar ortaya çıktı!

Terfi sınavına gerecek olanlardan bazılarının sahte değil, hayali diplomaların olduğu belirlenmiş...

Yani, okulda kayıtları bile yok!

Arap saçı gibi bir şey anlayacağınız...

...

Sevgili Kemal Dürüst...

Siyasete girdikten sonra önce Milli Eğitim Bakanlığı yaptı!

Kapısında uzun kuyruklar oluştu, partisi için çok da iş bitirici kararlar üretti...

Parti içinde güçlendikçe güçlendi!

Sonra sırada Turizm Bakanlığı vardı, kapısı yine kalabalıklarda doldu taştı...

Daha da güçlendi...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı son görev yeri oldu!

Yine iş bitirdi partinin ve bölgesinin en güçlüleri içinde yer aldı...

Sonra yeni seçim sistemiyle seçim kaybetti!

Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanlığına getirildi...

Sonra da olanlar oldu, şu anda yargının vereceği kararı bekliyor!

Toplum da bekliyor tabi ki...

...

Kemal Dürüst ve eşine tepkiler çığ gibi ama...

Aslında bu toplumun Dürüst’e bir minnet borcu vardır!

Toplum olarak kendisine teşekkür bile etmeliyiz...

Kendi elbette yargının vereceği bir kararla bedel ödeyecektir ama başkaları da bu işten sıyrılamayacak, işledikleri suçun hesabını verecektir!

Şu anda okul yöneticileri sağlam bir ekiple buradadır, en ufak detay bile araştırılmaktadır...

Artık YÖK de buradadır!

Türkiye’de olan ama bizde olmayan sistem bizde de uygulanacak ve sırayla başka okullar da, yöneticileri ve diplomalar da masaya yatırılacaktır...

Onun için Kemal Dürüst’e sizi bilemeyiz ama biz teşekkür ediyoruz!

...

YÖDAK’ın başına enteresan bir kararla DAÜ’nün eski rektörü Aykut Hocanın’ın başkan yapılması kamuoyunda çok da hoş karşılanmadı...

Eleştirenler haklı olarak DAÜ’nün kötü gidişatında payı olduğu iddia edilen Hocanın’ın nasıl olurda şu anda çalkandılar yaşanan YÖDAK’ın başına getirildiğini tartışıyorlar!

Karar doğru ya da yanlıştır bunu artık hep birlikte göreceğiz ama şu anda kafalar hayli bulanıktır...

Sonuç ister olumlu isterse olumsuz olsun elbette bunun hesabını da kendisini atayanlar verecektir!

Bu konuda çok da önyargılı olmak istemiyoruz, hocaya yeni görevinde başarılar dileriz...

...

Dünkü mesajımızdan sonra Sevgili Rauf Denktaş aradı Rauf Denktaş üniversitesinin Çinli yatırımcılara devredildiği konusunda sohbet ettik...

Öncelikle Rauf de yurt dışına kaçtı haberleri doğru değil!

Gitti ailesiyle Londra’da tatilini yaptı Pazar günü de geri geldi...

Bizde yargısız infaz çok ya!

Söylediklerinde en önemlisi ise Afrika pazarı olmadığını söylemesiydi...

Bıktık usandık ya artık onlardan!

Bunu kendi ağzında duymanızla yüreğimize su serpildi...

Şimdi eldeki sözde öğrencileri ayıklayıp geri gönderme zamanıdır!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Kemal DÜRÜST, sahte diploma ve rüşvet iddiaları konusunda hayli eleştiriler ve ağır ithamlara maruz kaldınız ancak bir de bardağın dolu kısmına baktığınızda özellikle ülke eğitiminin yeniden düzenlemesi için gayet iyi bir amme hizmeti de gerçekleştirmiş oldunuz, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz...

...

Sayın Hüseyin TÜFEKÇİ, bir iş aracı almak için İngiltere’de gidip dönmekte gecikince belli çevreler tarafından söylentiler yayılmaya başlandı. Siz en iyisi sağlam bir açıklama yapın ki yanlış yorum ve değerlendirmelerin de önünü kesmiş olun.

...

Sayın Ömer KÖSEOĞLU, terfi sınavlarına girecek olan bazı kamu çalışanların diplomalarının sahte olmasından öte diplomanın bile kayıtlarda olmaması karşısında hayretler içinde kaldığınızı duyduk. Bu da demektir ki önümüzdeki süreçte sahteler değil hayali diplomalar gündemin tepesine oturacak, sabır ve kolaylıklar dileriz...

...

Sayın Yüksel ÇELEBİ, ülkenin en başarılı belediye başkanları arasında yer alırken bölgedeki bazı kesimlerin sizi eleştiri yağmuruna tutması sanki de biraz siyasi gibi geldi bize. Demek ki doğru yoldasınız, köyden kente çevirdiğiniz bölge için ne kadar gururlansanız yeridir...

...

Sayın Cafer GÜRCAFER, insan kaçakçılığı konusunda bugünlerde kamuoyuna çok önemli bilgiler aktaracağınızı duyduk hayli de merak ettik. Bu arada isimler hakkında ser verip sır vermemeniz de açıklamalarınızı daha gizemli hale getiriyor, bakalım kimlerin canını yakacaksınız, artık hep birlikte göreceğiz...

...

Sayın Emrullah TURANLI, kuruma biriken yüksek miktardaki borcunuzun ödenmesi için verdiğiniz talimat yerindedir ama Ercan’a Türk bayraklarının dikilmesi için alınan karar da yabana atılacak kadar basit değildir. Böyle kararlarla Kıbrıs Türkü ile barışmanız da beraberinde gelecektir...

...

Sayın Tahir SERHAT, şu Ledos laleleri konusunda sanki de kamuoyuna bir özür borcunuz var gibi geldi bize. Umarız gecikmezsiniz zira devletin üst makamında bulunan kişiler bu konularda çok daha fazla hassasiyet göstermek zorundadırlar değil mi?

...

Sayın Kemal HANSOY, birilerinin yine sınır kapılarındaki sigorta şirketleri için bilgi toplamaya başladığını biliyor muydunuz? Bu konuda ağır ithamlara maruz kalabilirsiniz savunmanızı şimdiden hazırlamanızı öneren mesajlarınız gelmeye başladı!..

...

Sayın Mehmet EZİÇ, sağlıkta iyileşme süreciniz devam ederken şimdi de Yenikent’te en görkemli mekanlarınızdan birini hizmete koymak için kolları sıvadığınız konuşuluyor, şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Ama yine de her şeyden öte sağlığın birinci sırada olduğunu hiç unutmamak gerek değil mi?

...

Sayın Banu SANVER, bu kez de polis teşkilatında olay çıkardığınız ve kontrolünüzü hayli kaybettiğinizi öğrendik, umarız artık bunlara son verirsiniz zira toplumun önünde gelen isimlerinden birisi olarak hoş karşılanmıyor...

Sahte diplomalar konusunda yayınlar yapılmaya başladı...

Tutuklamalar sona erdi diye!

Bu yayınların baskı amacıyla yapılmış olacağını da düşünmek gerek...

Çünkü ortada bir torpilliler listesi dolaşıyor!

Onların koruma altına alındığı iddia ediliyor...

Bizde bu konuda kesin bilgiler var;

Tutuklamalar bugünden itibaren devam edecek...

Zira çok yeni gelişmeler yaşanıyor!

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yakında terfi sınavları var...

Diplomalar incelenmek üzere ilgili üniversiteye gönderildi, ilginç sonuçlar ortaya çıktı!

Terfi sınavına gerecek olanlardan bazılarının sahte değil, hayali diplomaların olduğu belirlenmiş...

Yani, okulda kayıtları bile yok!

Arap saçı gibi bir şey anlayacağınız...

...

Sevgili Kemal Dürüst...

Siyasete girdikten sonra önce Milli Eğitim Bakanlığı yaptı!

Kapısında uzun kuyruklar oluştu, partisi için çok da iş bitirici kararlar üretti...

Parti içinde güçlendikçe güçlendi!

Sonra sırada Turizm Bakanlığı vardı, kapısı yine kalabalıklarda doldu taştı...

Daha da güçlendi...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı son görev yeri oldu!

Yine iş bitirdi partinin ve bölgesinin en güçlüleri içinde yer aldı...

Sonra yeni seçim sistemiyle seçim kaybetti!

Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanlığına getirildi...

Sonra da olanlar oldu, şu anda yargının vereceği kararı bekliyor!

Toplum da bekliyor tabi ki...

...

Kemal Dürüst ve eşine tepkiler çığ gibi ama...

Aslında bu toplumun Dürüst’e bir minnet borcu vardır!

Toplum olarak kendisine teşekkür bile etmeliyiz...

Kendi elbette yargının vereceği bir kararla bedel ödeyecektir ama başkaları da bu işten sıyrılamayacak, işledikleri suçun hesabını verecektir!

Şu anda okul yöneticileri sağlam bir ekiple buradadır, en ufak detay bile araştırılmaktadır...

Artık YÖK de buradadır!

Türkiye’de olan ama bizde olmayan sistem bizde de uygulanacak ve sırayla başka okullar da, yöneticileri ve diplomalar da masaya yatırılacaktır...

Onun için Kemal Dürüst’e sizi bilemeyiz ama biz teşekkür ediyoruz!

...

YÖDAK’ın başına enteresan bir kararla DAÜ’nün eski rektörü Aykut Hocanın’ın başkan yapılması kamuoyunda çok da hoş karşılanmadı...

Eleştirenler haklı olarak DAÜ’nün kötü gidişatında payı olduğu iddia edilen Hocanın’ın nasıl olurda şu anda çalkandılar yaşanan YÖDAK’ın başına getirildiğini tartışıyorlar!

Karar doğru ya da yanlıştır bunu artık hep birlikte göreceğiz ama şu anda kafalar hayli bulanıktır...

Sonuç ister olumlu isterse olumsuz olsun elbette bunun hesabını da kendisini atayanlar verecektir!

Bu konuda çok da önyargılı olmak istemiyoruz, hocaya yeni görevinde başarılar dileriz...

...

Dünkü mesajımızdan sonra Sevgili Rauf Denktaş aradı Rauf Denktaş üniversitesinin Çinli yatırımcılara devredildiği konusunda sohbet ettik...

Öncelikle Rauf de yurt dışına kaçtı haberleri doğru değil!

Gitti ailesiyle Londra’da tatilini yaptı Pazar günü de geri geldi...

Bizde yargısız infaz çok ya!

Söylediklerinde en önemlisi ise Afrika pazarı olmadığını söylemesiydi...

Bıktık usandık ya artık onlardan!

Bunu kendi ağzında duymanızla yüreğimize su serpildi...

Şimdi eldeki sözde öğrencileri ayıklayıp geri gönderme zamanıdır!

...









MESAJ KUTUSU

Sayın Kemal DÜRÜST, sahte diploma ve rüşvet iddiaları konusunda hayli eleştiriler ve ağır ithamlara maruz kaldınız ancak bir de bardağın dolu kısmına baktığınızda özellikle ülke eğitiminin yeniden düzenlemesi için gayet iyi bir amme hizmeti de gerçekleştirmiş oldunuz, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz...

...

Sayın Hüseyin TÜFEKÇİ, bir iş aracı almak için İngiltere’de gidip dönmekte gecikince belli çevreler tarafından söylentiler yayılmaya başlandı. Siz en iyisi sağlam bir açıklama yapın ki yanlış yorum ve değerlendirmelerin de önünü kesmiş olun.

...

Sayın Ömer KÖSEOĞLU, terfi sınavlarına girecek olan bazı kamu çalışanların diplomalarının sahte olmasından öte diplomanın bile kayıtlarda olmaması karşısında hayretler içinde kaldığınızı duyduk. Bu da demektir ki önümüzdeki süreçte sahteler değil hayali diplomalar gündemin tepesine oturacak, sabır ve kolaylıklar dileriz...

...

Sayın Yüksel ÇELEBİ, ülkenin en başarılı belediye başkanları arasında yer alırken bölgedeki bazı kesimlerin sizi eleştiri yağmuruna tutması sanki de biraz siyasi gibi geldi bize. Demek ki doğru yoldasınız, köyden kente çevirdiğiniz bölge için ne kadar gururlansanız yeridir...

...

Sayın Cafer GÜRCAFER, insan kaçakçılığı konusunda bugünlerde kamuoyuna çok önemli bilgiler aktaracağınızı duyduk hayli de merak ettik. Bu arada isimler hakkında ser verip sır vermemeniz de açıklamalarınızı daha gizemli hale getiriyor, bakalım kimlerin canını yakacaksınız, artık hep birlikte göreceğiz...

...

Sayın Emrullah TURANLI, kuruma biriken yüksek miktardaki borcunuzun ödenmesi için verdiğiniz talimat yerindedir ama Ercan’a Türk bayraklarının dikilmesi için alınan karar da yabana atılacak kadar basit değildir. Böyle kararlarla Kıbrıs Türkü ile barışmanız da beraberinde gelecektir...

...

Sayın Tahir SERHAT, şu Ledos laleleri konusunda sanki de kamuoyuna bir özür borcunuz var gibi geldi bize. Umarız gecikmezsiniz zira devletin üst makamında bulunan kişiler bu konularda çok daha fazla hassasiyet göstermek zorundadırlar değil mi?

...

Sayın Kemal HANSOY, birilerinin yine sınır kapılarındaki sigorta şirketleri için bilgi toplamaya başladığını biliyor muydunuz? Bu konuda ağır ithamlara maruz kalabilirsiniz savunmanızı şimdiden hazırlamanızı öneren mesajlarınız gelmeye başladı!..

...

Sayın Mehmet EZİÇ, sağlıkta iyileşme süreciniz devam ederken şimdi de Yenikent’te en görkemli mekanlarınızdan birini hizmete koymak için kolları sıvadığınız konuşuluyor, şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Ama yine de her şeyden öte sağlığın birinci sırada olduğunu hiç unutmamak gerek değil mi?

...

Sayın Banu SANVER, bu kez de polis teşkilatında olay çıkardığınız ve kontrolünüzü hayli kaybettiğinizi öğrendik, umarız artık bunlara son verirsiniz zira toplumun önünde gelen isimlerinden birisi olarak hoş karşılanmıyor...