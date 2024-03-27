Duyanlar duymayanlara anlatsın...

Sahte diploma skandalı halen bitmemiştir, sırası gelenleri elleri kelepçeli olarak görmeye devam edeceğiz!

Bir genelleme yaparsak sahte diploma alanların büyük çoğunluğunu sözde milliyetçi kesim oluşturuyor...

Yeri geldiğinde hep bayrağa sarılanlar!

Ya da bayrağın arkasına saklananlar da diyebilirsiniz siz bunlara...

Skandallar zinciri devam ederken bir takım yerlerden talimatlar verilmeye başlandı!

Bunun ilk denemesi Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok üstünde denendi...

Bu senaryoyu yazanlar hayal kırıklığına uğradı!

Kırok hepsinin gözünün içine bakarak belgelerle kendini ispatladı...

Yeni umutlar başka bahara kaldı!

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Koyu CTP’li bir arkadaş iddia ediyor...

CTP’li tek bir sahte diplomalı bulamazlar diye!

Biz de iddia ediyoruz ki eğer CTP şu anda iktidarda olsaydı, sahte diplomaların en az yarısı onlarda olurdu diye...

Çünkü inancımız odur ki sahtelik biraz da iktidarda olma meselesidir!

İktidarın gücünü kullanma meselesidir...

Buna biraz da şeytana uymayı eklersek kimde sahte diploma çıkarsa şaşırmamak gerek!

Ama olayın su yüzüne çıkarılması en azından iyi olmuştur...

Emin olunuz ki ileriki yıllarda kimse buna yeltenmeyecek, ya torpille ya da para vererek diploma almak için cesaret edemeyecektir!

Hem de çok uzun bir süre...

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Sahte diplomalarda artık tutuklanmalar yaşanmayacak diyenlerin inadına Kudret hoca bazı isimler için polise suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor...

Hocaya göre asıl bomba isimler şimdi patlayacak!

Zaten patlamalı da...

Hele de Başbakan ’kim olursa olsun’ dedi ya!

Ünal beyin samimiyetine inanmak istiyoruz...

Ve iddia ediyoruz;

Skandallar zinciri diğer bazı üniversitelere de sıçrayacak ve olayın boyutunun çok daha büyük olduğu ortaya çıkacak...

Eğer şimdiki kararlılık devam ederse tabi ki!

Bekleyip göreceğiz artık...

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Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü...

Şimdilik devlet erkanından gün dolayısıyla bir açıklama yapıldığını duymadık!

Umarız da hiç yapmazlar...

Zaten açıklama yapmaya yüzleri mi var ki!

Dile kolay tam çeyrek asır yani 25 yıl önce devlet tiyatroları binası hiç unutmam bir Cumartesi günüydü gözümüzün içine baka baka yandı, kül oldu...

25 yılı içinde 10 bakan değişti, hepsi de söz verdi ama sözler bir türlü tutulmadı!

Giden de aynı çıktı gelen de...

Çünkü biz bir komsu dışarı kültün ve sanat özürlüyüz!

Bir ülkenin devlet tiyatro binası bundan 25 yıl önce yanmış ve halen yenisi yapılmıyorsa burada ciddi bir sakatlık var demektir...

Müdürü var, yönetmeni var, oyuncusu, ışıkçısı var ama oyun oynanacak binası yok!

Tiyatro ötesi bir durumdur bu...

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Hafta sonu Karşıyaka’da Taş Armudu Festivali yapıldı...

Devlete bir tiyatro binasını çok görenler nerde bir festival ya da panayır topyekun koştururlar!

Yine öyle oldu...

Davul zurna eşliğinde konuşmalar yaptılar!

Medya organları da bunları bol fotoğraflarla yayınladı...

Neye yanıyoruz biliyor musunuz?

Siyasileri bolca gördük de Allah’ın tek bir taş armudunu göremedik...

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MESAJ KUTUSU





Sayın Özdemir BEROVA, bazı bürokratlarınızın özellikle sıkıntılı bazı sektör temsilcileriyle misafir olarak meyhane ortamlarında görülmesi yasal gibi olsa da etik olarak doğru değil zira bir takım söylentiler yayılmaya başladı, bundan siz de olumsuz olarak etkilenebilirsiniz...

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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, bazın yayın organlarında sahte diplomadan tutuklanmaların artık sona erdiği hakkında yayınlar yapılınca hayli endişelendiğinizi duyduk. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın, asıl tutuklamalar 31 Mart’tan sonra hızlanacak ve sürpriz isimler gündeme gelecek...

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Sayın Erhan ARIKLI, geçtiğimiz hafta parti delegeleriniz arasında yapılan kamuoyu yoklamasında halen birinci sırada olduğunuz söyleniyor. Sizi en çok zorlayacak olan kesim en yakınlarınızdır çünkü onlar saklanması çok iyi biliyorlar. Arkadan gelecek hançerlere dikkat!

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, elektrikte okkalı bir zam yapacağınız konusunda haber ve yorumlar yoğunlaşmaya başladı. Bari havaların biraz daha ısınmasını bekleyin ki vatandaş tasarruf yapacak diye zaturre filan olmasın...

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Sayın Ahmet TUĞCU, El-Sen’in geçen yıllarda kaybolan karar defterinin akıbeti yine meraklı sorulara neden olmaya başladı. O hesabı kapattınız mı yoksa önümüzdeki günlerde üyelerinize müjdeli haberleri verecek misiniz? Bu konuda ayrıcalığınızı göstermek gibi bir sorumluluğunuz var...

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Sayın Ercan HOŞKARA, başkanı olduğunuz sendikanın üyeleri bakanlık ile imzalanan protokolün kendileriyle niye paylaşılmadığını sorgulayan mesajlar göndermeye devam ediyor. Biraz daha sessiz kalırsınız muhaliflerinizin eylem başlatacakları iddia ediliyor...

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Sayın Eda ERKMAN, bazı dost ilişkilerinizin son günlerde sıkıntıya girdiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı. Acilen müdahale etmezseniz geçmiş günlerde yaşadıklarınızla aynı ortamı yaşayabilirsiniz, uyarma ihtiyacı hissettik, uyarmadı demeyin olur mu?

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Sayın Ömer TATLI, geçen günlerde aracınıza yapılan çirkin saldırıda çivilenen lastiklerin mutlaka bir anlamı olduğu ve mesaj taşıdığı konuşulmaya başlandı. Bu sıralarda güvenlik tedbirlerini artırmanız öneriliyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Zeki ÇELER, parti başkanı olarak son günlerde medya mensuplarından başlayarak belli kesimlerle dirsek temasını hayli artırdığınızı, ardından çok önemli perde gerisi olayları ifşa edeceğinizi duyduk. Muhalefetin dozunu biraz artırmanın zamanı geldi desenize...

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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, parti olarak siyaset akademisi programlarını başlatmanız yerinde ve doğru bir karardı ancak özellikle genç kesim eskilerin yanında genç akademisyenleri de görmek istediklerini ifade eden isteklerde bulunmaya başladılar, umarız dikkate alırsınız...

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Sayın Ömer KÖSEOĞLU, dünkü uyarımızdan sonra Kamu Hizmeti Komisyonu olarak hayali diplomalar için daha fazla hassasiyet gösterecek olmanızı memnuniyetle öğrendik. Umarız ilgili bakanlık da bu konuda uyumaz da gerekil tedbirleri alır...

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