Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Osmanlıda sıkça görülen durumdu…

Padişahlar zaman kıyafet değiştirerek halkın sorunlarını öğrenmek için çarşı pazar gezip sorun dinlerdi!

Sonrada bunları değerlendirip yaşanan ama bilinmeyen sorunların çözümü için talimat verirlerdi…

Gayet de hoş bir davranış biçimi doğrusu!

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da bunu kendi açıkladı…

Özellikle de işçi kıyafetiyle gitmiş Mağusa Limanı’na!

İyi de etmiş…

Ama buradan şunu da çıkarabiliriz;

Büyükelçilikte bir ekip sorunu vardır, Büyükelçi bizzat yaşanan sorunları kendi kulağıyla, kendi gözleriyle tespit etmeye çalışmış…

Çok daha önemlisi var;

Bu öneri Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendine iletilmiş…

Yaşanan sorunları bizzat git kendin gözle, ortaya çıkar diye!

…

Bunu istediğiniz yere çekebilirsiniz…

Ama artık şuna kesin diyebiliriz;

Ankara hükümeti eskiden olduğu gibi bizim hükümetlere çok da güvenmiyor!

Bunda haklı yönleri yok değil…

Yıllarca yazarız, eleştiririz!

Kendimizi onlara anlatamadık diye…

Yıllardır ortaya tek bir proje bile koyamadık!

Çünkü bizim hükümetler hep proje özürlü çıktı…

Hep Ankara’ya avuç açtık!

Üretmedik, dilenci durumuna düştük…

Sonuçta geldiğimiz nokta sürpriz sayılmamalıdır!

Sen yapamazsan birileri muhakkak yapacaktır…

Elbette çok da hoş bir manzara değil ama bunun asıl sorumlusu da kendi yöneticilerimizden başkası değildir!

…

Farkındaysanız Ankara-Lefkoşa ilişkilerinden çok yeni bir döneme girildi…

Bu süreç Metin Feyzioğlu ile başlatıldı!

Kendisine bizzat Erdoğan tarafından tam yetki verildi…

O da verilen yetkiyi kullanıyor şimdi!

Önce tebdili kıyafet ve ardından özelleştirme açıklaması…

Ve başlangıç Mağusa limanı oluyor!

Bu özelleştirme yıllardan beridir konuşuluyor hatta işbirliği protokollerinde yer alıyordu ama şimdi gerçek olmak üzere…

Yine de bunu Büyükelçinin duyurması ne göze ne kulağa hoş geldi!

Mademki Ankara ile çok ama çok uyumlu bir hükümetimiz vardı, bunun açıklaması da yine hükümet tarafından olmalıydı…

Aksi KKTC hükümetini küçük düşürmekten başka bir şey değildir!

…

Büyükelçi tarafından yapılan özelleştirme açıklamasından sonra hafta tatilinde gündem bu konu oldu…

Okuyucu bize de çeşitli sorular yönlendirdi!

Hatta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bu konuda bir açıklaması olup olmadığını da soranlar oldu…

Şöyle bir göz attık sosyal medyadaki hesabına bu konuda bir açıklama yoktu!

Zira kendisi her konuda duyarlıdır ve açıklamasını sosyal medyada anında patlatır…

Unutmuş olmalı gerek diye düşündük!

Ya da çok kafaya takmamış da olabilir…

Zira artık parti içinde bile eleştiriliyor;

Ankara’ya karşı niye tepki koymuyor, diye…

Tufan hocanın keyfinin kahyası değiliz ya!

…

Ama özelleştirme konusunda CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy pek de gecikmeden patlattı açıklamayı…

Haber başlığı aynen şöyleydi;

"Feyzioğlu bu ülkede ne başbakandır ne bakandır ne de bir validir"

Vay be anısını sayın seyirciler diye içimizden mırıldandık…

Açıklama çok çelişkili geldi bize!

Bilindiği gibi Akansoy CTP’nin en uç kesimlerinden birisidir…

Hatta çok sefer şu anki mevcut hükümetin atama bir hükümet olduğunu iddia eder ve partinin yayın organı da bu yönde başlıklar kullanılır!

İyi de bunu zaten çoktan kabul etmiş CTP Genel Başkanı Asım Akansoy Büyükelçi’nin özelleştirme konusundaki açıklamasına niye bu kadar kızıyor ki…

Büyükelçinin son açıklamasını bir kez daha okusun!

Feyzioğlu diyor ki;

Ben şimdiye kadar hep seçilmiştim…

Ama şimdi atandım!

Kimin yerine peki?

Akansoy’un bunu bilmemesi imkansızdır…

Senin bunu değiştirecek gücün var mı?

Sen gel asıl ondan bahset, sevgili Asım Akansoy kardeşim…

…

Bu arada gözümüz aydın…

Elektrik kesintileri de beklediğimiz gibi başladı!

Hem de termometreler 44 dereceyi gösterirken…

Vatandaşın kesintiler konusundaki şikayetleri de hayli yoğunlaşmaya başladı!

Kesintilere söven sövene…

Kurumdan tek bir açıklama yok!

Ama ilgi sendika yaptığı açıklamada yine yatırım eksikliğini gündeme getirdi…

Bu arada sendika geçenlerde bundan sonra başımıza geleceklerden kendilerinin sorumlu olmayacağını da bildirmişti!

Kesintilere bir de sendika parmağını sokarsa artık vay halimize…

Belli ki Temmuz-Ağustos sıcak ama çok sıcak geçecek!

Sonuç olarak vatandaş da yeter artık özelleştirin diye isyanını böyle dile getirecek…

…

Son olarak…

Cumartesi günü iki ayrı vatandaş arayarak bir ihbarda bulundular!

Onlar da başka yerden almışlar haberi…

Birkaç güne kadar yine arıza nedeniyle su kesintilerinin de başlayacağı konuşuluyormuş!

Tabi ki kesinlikle teyide muhtaç bir ihbar bu ama…

Hele de bir gerçekleştiğini düşünsenize!

Elektrik yok, buna bir de su eklenince bu ülkede ruh sağlığı bozulmayan tek bir vatandaş bile kalmaz…

Kendimize de listenin içine dahil ediyoruz!

…

“1974 öncesi gibi…”

“Gazi Mağusa tarihinde böyle bir rezalet yaşamadı.

Yolumuz yok, suyumuz yok, elektriğimiz yok.

1974 öncesi Rum toplumu ile mücadele verilme sebeplerini aslında yeniden hatırlamak gerekir.

Özellikle Türk yerleşim yerlerine su, asfalt ve elektrik getirmemeye çalışılıyordu. Etnik grupların, kendi ana dilinde eğitim, sosyal medya yayını vs özerklik hakkı verilmiyordu. Etnik grupların can güvenliği yok sayılacak kadar azdı. Ekonomik ve sosyal gelişim kısıtlanılıyordu. Etnik grupların mal varlığı fahiş fiyatlara Rum otoriteler tarafından alınıp yurt dışına gönderiliyordu. Bunun gibi birçok nedenden dolayı başlatılan mücadele 1974 de kuzey ve güney olarak ayrıldı.

Şu anda kuzeyde toplumumuzun yaşadığı sorunların aslında 1974 öncesi yaşananlardan farklı olmadığı görülmektedir.

Bu ülkenin kuzeyi hepimizindir. Kendi öz ve benliğimizi kaybediyoruz. Topraklarımızı fahiş fiyatlara satıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz, asfaltımız yok.

Okullarımızın % 70 diğer etnik kökenli kişilerden oluşmaktadır.

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip gençlerimiz ya Güney Kıbrıs Rum yönetiminde iş bulup çalışıyor ya da adayı terk edip yurt dışında yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor. İçimden Çetin abimin dediği gibi ‘gendine gel artık’ diye haykırmak istiyorum.

Sadece çıkar peşinde olanlar dışında toplumun hiçbir siyasi ye güveni kalmadı.

1974 sonrası zor şartlarda kurulan bu otoriteye bu kadar zarar verilmemesi gerekirdi. Şayet bugün toplum olarak bir dur demezsek yarın her şey için geç olacaktır.”

(Tuğçe KİRİŞOĞLU)

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Metin FEYZİOĞLU, tebdili kıyafetli ziyaretler açıklamanız umarız hükümet tarafından önemli bir mesaj olarak algılanır. Ama yine de siz özellikle özelleştirme konulu açıklamalarınızı hükümete pas ederseniz yanlış değerlendirmelerin de önünü kesmiş olacaksınız.

…

Sayın Tufan ERHÜRMAN, Büyükelçinin özelleştirme açıklamasından sonra partili partisiz tüm sevenleriniz bu konuda ne zaman ve nasıl bir açıklama yapacağınızı merak eder duruma geldiler. Bu konuda genel sekreterinizin yaptığı açıklamanın altına imzanızı atar mısınız ya da başka düşünceleriniz var mı?

…

Sayın Ersin TATAR, son bir haftadır fotoğraf paylaşımı yapmayınca çok yakınlarınız epey rahatladı ama Dipkarpaz’daki paylaşımınız yine tartışma konusu oldu. Yani o karelerin içine kendinizi koymasaydınız hiçbir sorun olmayacaktı ama gelin görün ki yine başa döndünüz…Bir de bu sıcaklarda artık çıkarın ceketinizi gitsin!

…

Sayın Serhat AKPINAR, DP Genel Sekreteri olarak parti içindeki bir takım tartışmaları sosyal medyaya taşımanız partili partisiz tüm kesimler tarafından eleştiri konusu oldu. Vatandaş parti içi sorunların yine parti içinde çözülmesi gerektiği yönünde mesajlar gönderiyor…

…

Sayın Fikri ATAOĞLU, Maraş kıyılarına yat limanı ve turistik tesis haberlerinden sonra hele de bunun bakanlar kurulu tarafından onaylanması kafalarda soru işaretleri yarattı. Umarız bu konuda tamamen şeffaf bir süreç izlenir ve ihalesiz işler yapılmaz…

…

Sayın Çağla YILDIZ, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi psikoloğu olarak hastaların sosyal yaşamlarının geliştirilmesi için yapılan etkinliklere bir restoranın olumsuz davranışını kaleme alınca kamuoyundan büyük tepki aldı. Bir çok vatandaş bu tesise boykot uygulama kararı aldı, duyarlılığınızdan ötürü tebrik ederiz…

…

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Ankara ziyaretiniz hayli verimli geçti diye duyduk artık bundan sonra özellikle yeni bölümler açılması konusunda çok ciddi bir beklenti içine girmişsiniz. Konuya en çok da üniversitelerimiz heyecanlandı, umarız tüm beklentiler artık gerçeğe dönüşür ve sektör rahat bir nefes alır…

…

Sayın Katip DEMİR, Yeniboğaziçi sakinleri ve bölgede tatil yapan vatandaşlar şimdiye kadar böyle bir sivrisinek istilasına uğramadıklarından şikayet eden mesajlar göndermeye başladı. Bu konudaki mücadele ve ilaçlamaların artmasını beklediklerini ifade ediyorlar…

…

Sayın Ahmet NOYAN, bölge ve çevre bölgelerde 12 yeni dev projeniz büyük ilgi ile karşılandı. Bu arada dar gelirli vatandaş sadece yabancıların değil KKTC insanını da konut sahibi olması için proje üretmeniz gerektiği yönünde söylemlerde bulunuyor, haklı yanları da yok değil…

…

Sayın Orhan SARAÇ, özel bir yöntemle sor bir ayda 18 kilo birden vermeniz nedeniyle birçok dostunuz sizi tanıyamadıklarından şikayet ediyorlar ama bize göre perde gerisinde biraz da kıskançlık var gibi geldi. Bu yaşta fit olmak doğrusu çok da kolay olmasa gerek değil mi?

…