Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Kelepçeli kız meselesi…

Sosyal medya bir kez daha kalktı oturdu!

Ve karar kılındı;

Bu kıza kelepçe takan polisler suçludur…

Haindir, hatta ahlaksızdır!

Tabirlere bakar mısınız?

Anketlerde sürekli olarak güven konusunda ilk sıralarda olan polis teşkilatı bir anda ayaklar altına alındı…

Hem de her türlü hakarete maruz kalarak!

Vallahi de billahi de artık pes doğrusu…

Bizim içimizden çıkan, ülke ve insanların güvenliğini sağlayan kendi insanlarımız bunlar!

Zorlu şartlarda, büyük özverilerle güvenliğimizi sağlayanlar…

Bir anda ülkenin en kötü insanı oluverdiler!

Kusura bakmayın ama sosyal medya canavarının halt etmesinden başka bir şey değildir bu…

…

En çok da niye üzüldük bilir misiniz?

Bazı devlet erkanına mensup olanların da bu olay karşısında hem de sosyal medyada tepki koymasından…

Arkadaş adı üstünde sen devlet makamısın, devleti temsil ediyorsun!

Polis teşkilatı da bu ülkenin gözbebeği kurumlarından…

Tamam bu konuda hesap soracaksın sor ama sosyal medyada değil!

Olayı bizzat duyup eli kelepçeli kıza destek olacaksan anında klavye başına otarmayacaksın…

Telefona sarılıp polis genel müdüründen hesap soracaksın!

Varsa da bir yanlış düzeltilecek…

Düzeltilmezse de sonuna kadar yargı dahil mücadele edeceksin!

Yok, siz sadece şov yapmayı tercih ediyorsunuz…

Tek amacınız sosyal medyada göze girmek!

Ne acıdır ama, hem de polisin kafasına basarak…

Yazık ki ne yazık!

…

Önceki günkü olayda sosyal medya böğürünce polis gayet net bir açıklama yaptı…

Bina açma ve hırsızlık!

Daha ne desinler yani…

Yargı ne diyorsa odur!

Eline kelepçe takılacaksa da takılacak…

Pırıl pırıl gencecik bir kızımız, da yaptığı hatanın elbet bir bedeli olduğunu anlayacak bundan dersini alacak!

Bir daha da yapmayacak…

Hatta yaptığının yasa dışı olduğunu arkadaşlarına da anlatacak!

Bundan sadece kendisi değil toplumun tümü kazanacak…

Yasalar ne diyorsa odur!

Gerisi sadece teferruat

…

Biliyor ve hep birlikte yaşıyoruz…

Ülkede sinirler gerildikçe gerildi!

Kavurucu sıcaklarda elektrik kesintileri üstüne tuz, biber ekledi…

Sinirlenen, bunalıma düşen gazını sosyal medyada çıkarmaya çalışıyor!

Ama işte gelin görün ki bazen de edep sınırları aşılıyor…

Eleştirmeye, tartışmaya sonuna kadar varız ama kimi niçin eleştiriyoruz bunu da iyi hesaplamak gerek!

Hele de hedefin ucunda ülkenin en değerli kurumlarından birisi varsa…

Bir değil, birkaç kez düşünmek gerek!

Ahlaksızlık basmak da neyin nesiymiş yahu…

Hem de canımızı, malımızı teslime ettiğimiz çok güzide bir kuruma!

Utanmazlığın daniskasından başka bir şey değil…

Böyle biline!

…

MESAJ KUTUSU

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Sayın Fikri ATAOĞLU, Filenin Sultanlarının dünya şampiyonluğunu kazanmasından sonra tebrik mesajınız göze hayli hoş geldi. Bir de onlara ödül olarak bir haftalık Kıbrıs tatili hediye ederseniz kutlamayı da tamamlamış olacaksınız, bir düşünün deriz…

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Sayın Berber MAHMUT, geçen haftaki zamlı tarifeden sonra önümüzdeki hafta içinde bir kez daha zam yapma kararı aldığını tepki ve kızgınlıkla öğrendik. Yani size defalarca söyledik dördüncü çocuk zor gelecek diye, kısmetiyle gelir dediğiniz buydu değil mi?

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