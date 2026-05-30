Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar Samet Hüseyin Şengöz ve Safa Engin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Şüpheli Hareketleri Dikkat Çekti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kenan Mulla olayla ilgili bulguları aktardı. Mulla, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da sakin zanlılar Samet Hüseyin Şengöz ve Safa Engin'in tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlıların suçüstü tutuklandığını söyledi.

Analiz Sonuçları Bekleniyor

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınan emarenin tatil dolayısıyla henüz analize gönderilemediğini, bu nedenle sonuçlarının alınamadığını ayrıca zanlıların vermiş oldukları ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini belirterek soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemeden 6 Gün Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.