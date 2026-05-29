Kamalı Haber

Girne’de meydana gelen “Resmi Sahte Belge Düzenleme, Resmi Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından tutuklanan zanlılar Mostafizur Rahman, M.D Shohidul Islam, Berna Deveci Piroğlu, Jahirul İslam, Umar Bilal, Iqbal Hassan Santo, Zella Meah ve Sala Uddin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sahte Bangladeş Ehliyetleri KKTC Ehliyetine Çevrildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Çağıl Yıldız olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldız, 2025 Ekim - 2026 Nisan ayları arasında zanlılar Mostafizur Rahman ve M.D Shohidul Islam’ın, KKTC’de yaşayan ve sürüş ehliyeti bulunmayan yaklaşık 20 Bangladeş uyruklu şahıs adına yurt dışında sahte Bangladeş sürüş ehliyetleri hazırlattıklarını söyledi.

Şoför Okulu Üzerinden İşlem Yapıldığı İddiası

Polis, söz konusu sahte ehliyetlerin kargo ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar aracılığıyla KKTC’ye getirildiğini, daha sonra Girne’de faaliyet gösteren “Güvenyol Şoför Okulu”nda görevli zanlı Berna Deveci Piroğlu ve halen aranan bir kişi ile iş birliği yapılarak işlem gördüğünü belirtti.

Polis, sahtelenmiş olduğunu bildikleri Bangladeş ehliyetlerinin Girne Gelir ve Vergi Dairesi’nde tedavüle sürüldüğünü, mühürlenmelerinin sağlanmasının ardından KKTC sürüş ehliyetine çevrildiğini ve bu yolla sahte davranışla kayıt temin edildiğini söyledi.

48 Bin TL ve 695 Dolar Aldıkları Öne Sürüldü

Polis, zanlıların bu işlemler karşılığında Bangladeş uyruklu kişilerden toplam 48 bin TL ve 695 Amerikan Doları alarak sahtekârlıkla para temin ettiklerini mahkemeye aktardı.

Operasyonla 8 Kişi Tutuklandı

Polis, olayın 25 Mayıs 2026 tarihinde ortaya çıktığını, aynı gün Mostafizur Rahman ve M.D Shohidul Islam’ın, 26 Mayıs'ta Berna Deveci Piroğlu’nun ve 28 Mayıs'ta ise soruşturmayla bağlantılı oldukları belirlenen Jahirul İslam, Umar Bilal, Iqbal Hassan Santo, Zella Meah ve Sala Uddin’in tutuklandığını söyledi.

Soruşturma Sürüyor, Yeni Zanlılar Aranıyor

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, halen aranan şahıslar bulunduğunu ve zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle Mostafizur Rahman, M.D Shohidul Islam ve Berna Deveci Piroğlu’nun 7 gün, diğer beş zanlının ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

“Usulsüzlükten Haberimiz Yoktu”

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar Jahirul İslam, Umar Bilal, Iqbal Hassan Santo, Zella Meah ve Sala Uddin, olaydan haberleri olmadığını ifade etti. Ehliyet almak için başvuru yaptıklarını belirten zanlılar, şoför okulunun kendilerine “Parayı verin, gereken işlemleri biz yapacağız” dediğini, bunun üzerine ödeme yaptıklarını ve yapılan işlemlerin usulsüz olduğunu bilmediklerini söyleyerek tuzağa düştüklerini öne sürdü.

Mahkeme Tutukluluk Talebini Onayladı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi, zanlıların soruşturma maksatlı olarak polis tarafından talep edilen süreler boyunca tutuklu kalmalarına emir verdi.