Güzelyurt’ta meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Battal Yılmaz mahkemeye çıkarıldı.

Akçay Mevkiinde Operasyon Düzenlendi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Karaosman olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa Eski Anayolu üzerinde, Akçay mevkiinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının durdurulduğunu söyledi.

Araçta ve Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

Polis, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada zanlının üzerinde ve kullanımındaki araçta yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücünün bulunarak emare alındığını belirtti.

Analiz Sonucu Bekleniyor

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını ve mahkemeden 2 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve gerekli ifadelerin alındığını kaydetti.

Uyuşturucunun Kaynağı Araştırılıyor

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiğine yönelik araştırmaların sürdüğünü ve analiz sonucunun beklendiğini belirterek 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemeden 7 Günlük Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.