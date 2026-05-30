Kamalı Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Necmettin Engin, Narkotik Detektör Köpeği Pamir tarafından tespit edilerek tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ercan’da Yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan, huzurda bulunan zanlı Necmettin Engin’in “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Necmettin Engin’in, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Emare Analize Gönderilecek

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca alınan emarenin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.